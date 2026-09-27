Art Blakey - Moanin' (8436569192191) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Art Blakey - Moanin' (8436569192191) виниловая пластинка
Артур (Арт) Блэйки – американский джазовый барабанщик, работал в стилях бибоп, хард-боп. Музыка основанного им ансамбля Jazz Messengers представляет собой особый стиль, имеющий много общего со стилями соул и фанк. Слова "Арт Блэйки" и "Jazz Messengers" были синонимами на протяжении многих лет, несмотря на то, что музыкант также играл сольно и был в составе многих других групп. В 1958 году к ансамблю присоединился тенор-саксофонист и композитор Бенни Голсон, что способствовало дальнейшему успеху команды. В том же году вышел альбом "Moanin'", который принес группе известность. The Jazz Messengers выпустили 47 студийных и 21 концертный альбом, а в составе команды начинали свою карьеру множество талантливых музыкантов.
Tracklist
- Moanin’
- Are You Real?
- Along Came Betty
- The Drum Thunder Suite
- Blues March
- Come Rain or Come Shine
- Overtorture
- Cerements Of The Flayed
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Артур (Арт) Блэйки – американский джазовый барабанщик, работал в стилях бибоп, хард-боп. Музыка основанного им ансамбля Jazz Messengers представляет собой особый стиль, имеющий много общего со стилями соул и фанк. Слова "Арт Блэйки" и "Jazz Messengers" были синонимами на протяжении многих лет, несмотря на то, что музыкант также играл сольно и был в составе многих других групп. В 1958 году к ансамблю присоединился тенор-саксофонист и композитор Бенни Голсон, что способствовало дальнейшему успеху команды. В том же году вышел альбом "Moanin'", который принес группе известность. The Jazz Messengers выпустили 47 студийных и 21 концертный альбом, а в составе команды начинали свою карьеру множество талантливых музыкантов.
Tracklist
- Moanin’
- Are You Real?
- Along Came Betty
- The Drum Thunder Suite
- Blues March
- Come Rain or Come Shine
- Overtorture
- Cerements Of The Flayed
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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