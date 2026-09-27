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Art Blakey - Moanin' (8436569192191) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Art Blakey - Moanin' (8436569192191) виниловая пластинка

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Art Blakey - Moanin&#039; (8436569192191) виниловая пластинка - фото 1
Art Blakey - Moanin&#039; (8436569192191) виниловая пластинка - фото 2
Art Blakey - Moanin&#039; (8436569192191) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Moanin'
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - Moanin&#039; (8436569192191) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Blakey - Moanin&#039; (8436569192191) виниловая пластинка - фото 2
  • Art Blakey - Moanin&#039; (8436569192191) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730390
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Art Blakey - Moanin' (8436569192191) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569192191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Moanin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Moanin’, Are You Real?, Along Came Betty, The Drum Thunder Suite, Blues March, Come Rain or Come Shine, Overtorture, Cerements Of The Flayed
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - Moanin' (8436569192191) виниловая пластинка

Артур (Арт) Блэйки – американский джазовый барабанщик, работал в стилях бибоп, хард-боп. Музыка основанного им ансамбля Jazz Messengers представляет собой особый стиль, имеющий много общего со стилями соул и фанк. Слова "Арт Блэйки" и "Jazz Messengers" были синонимами на протяжении многих лет, несмотря на то, что музыкант также играл сольно и был в составе многих других групп. В 1958 году к ансамблю присоединился тенор-саксофонист и композитор Бенни Голсон, что способствовало дальнейшему успеху команды. В том же году вышел альбом "Moanin'", который принес группе известность. The Jazz Messengers выпустили 47 студийных и 21 концертный альбом, а в составе команды начинали свою карьеру множество талантливых музыкантов.

Tracklist

  1. Moanin’
  2. Are You Real?
  3. Along Came Betty
  4. The Drum Thunder Suite
  5. Blues March
  6. Come Rain or Come Shine
  7. Overtorture
  8. Cerements Of The Flayed

Отзывы о товаре Art Blakey - Moanin' (8436569192191) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569192191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Moanin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Moanin’, Are You Real?, Along Came Betty, The Drum Thunder Suite, Blues March, Come Rain or Come Shine, Overtorture, Cerements Of The Flayed
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Артур (Арт) Блэйки – американский джазовый барабанщик, работал в стилях бибоп, хард-боп. Музыка основанного им ансамбля Jazz Messengers представляет собой особый стиль, имеющий много общего со стилями соул и фанк. Слова "Арт Блэйки" и "Jazz Messengers" были синонимами на протяжении многих лет, несмотря на то, что музыкант также играл сольно и был в составе многих других групп. В 1958 году к ансамблю присоединился тенор-саксофонист и композитор Бенни Голсон, что способствовало дальнейшему успеху команды. В том же году вышел альбом "Moanin'", который принес группе известность. The Jazz Messengers выпустили 47 студийных и 21 концертный альбом, а в составе команды начинали свою карьеру множество талантливых музыкантов.

Tracklist

  1. Moanin’
  2. Are You Real?
  3. Along Came Betty
  4. The Drum Thunder Suite
  5. Blues March
  6. Come Rain or Come Shine
  7. Overtorture
  8. Cerements Of The Flayed
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Blakey - Moanin' (8436569192191) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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