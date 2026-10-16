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А.Серов,Л.Лещенко,О.Зарубина,Е.Семенова,Т.Буланова и др. (LP) купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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А.Серов,Л.Лещенко,О.Зарубина,Е.Семенова,Т.Буланова и др. (LP)

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А.Серов,Л.Лещенко,О.Зарубина,Е.Семенова,Т.Буланова и др. (LP) - фото 1
А.Серов,Л.Лещенко,О.Зарубина,Е.Семенова,Т.Буланова и др. (LP) - фото 2
А.Серов,Л.Лещенко,О.Зарубина,Е.Семенова,Т.Буланова и др. (LP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Танцуй, Красивая (Песни Композитора Дмитрия Прянова)
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • А.Серов,Л.Лещенко,О.Зарубина,Е.Семенова,Т.Буланова и др. (LP) - фото 1
  • А.Серов,Л.Лещенко,О.Зарубина,Е.Семенова,Т.Буланова и др. (LP) - фото 2
  • А.Серов,Л.Лещенко,О.Зарубина,Е.Семенова,Т.Буланова и др. (LP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 
В наличии
Код товара: 752734
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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А.Серов,Л.Лещенко,О.Зарубина,Е.Семенова,Т.Буланова и др. (LP)
2 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344268012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Танцуй, Красивая (Песни Композитора Дмитрия Прянова)
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Александр Серов — Талисман, Татьяна Буланова — А я всё та же, Никита Панфилов — Я бы мир себе нарисовал, Марина Девятова — Припеваючи, Владимир Асмолов — Только вместе, Рада Рай — Октябрины осени, Дмитрий Прянов — Цветы, Лев Лещенко — Ты лучшее, Екатерина Семёнова — Музыка кассет, Алёна Петровская — Позвони, Ярослав Сумишевский — Я буду солнцем для тебя, Ольга Зарубина — Я тебя отпускаю, Афина — Танцуй, красивая, Сергей Куприк — Город детства
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара А.Серов,Л.Лещенко,О.Зарубина,Е.Семенова,Т.Буланова и др. (LP)

  • Александр Серов — Талисман
  • Татьяна Буланова — А я всё та же
  • Никита Панфилов — Я бы мир себе нарисовал
  • Марина Девятова — Припеваючи
  • Владимир Асмолов — Только вместе
  • Рада Рай — Октябрины осени
  • Дмитрий Прянов — Цветы
  • Лев Лещенко — Ты лучшее
  • Екатерина Семёнова — Музыка кассет
  • Алёна Петровская — Позвони
  • Ярослав Сумишевский — Я буду солнцем для тебя
  • Ольга Зарубина — Я тебя отпускаю
  • Афина — Танцуй, красивая
  • Сергей Куприк — Город детства

Отзывы о товаре А.Серов,Л.Лещенко,О.Зарубина,Е.Семенова,Т.Буланова и др. (LP)




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344268012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Танцуй, Красивая (Песни Композитора Дмитрия Прянова)
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Александр Серов — Талисман, Татьяна Буланова — А я всё та же, Никита Панфилов — Я бы мир себе нарисовал, Марина Девятова — Припеваючи, Владимир Асмолов — Только вместе, Рада Рай — Октябрины осени, Дмитрий Прянов — Цветы, Лев Лещенко — Ты лучшее, Екатерина Семёнова — Музыка кассет, Алёна Петровская — Позвони, Ярослав Сумишевский — Я буду солнцем для тебя, Ольга Зарубина — Я тебя отпускаю, Афина — Танцуй, красивая, Сергей Куприк — Город детства
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Россия
Описание
  • Александр Серов — Талисман
  • Татьяна Буланова — А я всё та же
  • Никита Панфилов — Я бы мир себе нарисовал
  • Марина Девятова — Припеваючи
  • Владимир Асмолов — Только вместе
  • Рада Рай — Октябрины осени
  • Дмитрий Прянов — Цветы
  • Лев Лещенко — Ты лучшее
  • Екатерина Семёнова — Музыка кассет
  • Алёна Петровская — Позвони
  • Ярослав Сумишевский — Я буду солнцем для тебя
  • Ольга Зарубина — Я тебя отпускаю
  • Афина — Танцуй, красивая
  • Сергей Куприк — Город детства
Самовывоз
Доставка
Отзывы


А.Серов,Л.Лещенко,О.Зарубина,Е.Семенова,Т.Буланова и др. (LP) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2720 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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