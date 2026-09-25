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Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка

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Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка - фото 1
Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка - фото 2
Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка - фото 3
Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка - фото 4
Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка - фото 5
Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Twink
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка - фото 1
  • Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка - фото 2
  • Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка - фото 3
  • Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка - фото 4
  • Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка - фото 5
  • Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730317
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sundazed Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sundazed Music
Barcode
[0090771560018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Twink
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Brand New Morning, Fear The Unknown, Lydia Ladybird, Tiptoe On The Highest Hill, Suicide, Fluid, Ten Thousand Words In A Cardboard Box, Ain't Got A Clue, Animal Man, Dead End, The Sparrow Is A Sign, You Reached For The Stars
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brand New Morning, Fear The Unknown, Lydia Ladybird, Tiptoe On The Highest Hill, Suicide, Fluid, Ten Thousand Words In A Cardboard Box, Ain't Got A Clue, Animal Man, Dead End, The Sparrow Is A Sign, You Reached For The Stars

Отзывы о товаре Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sundazed Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sundazed Music
Barcode
[0090771560018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Twink
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Brand New Morning, Fear The Unknown, Lydia Ladybird, Tiptoe On The Highest Hill, Suicide, Fluid, Ten Thousand Words In A Cardboard Box, Ain't Got A Clue, Animal Man, Dead End, The Sparrow Is A Sign, You Reached For The Stars
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brand New Morning, Fear The Unknown, Lydia Ladybird, Tiptoe On The Highest Hill, Suicide, Fluid, Ten Thousand Words In A Cardboard Box, Ain't Got A Clue, Animal Man, Dead End, The Sparrow Is A Sign, You Reached For The Stars
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Twink - The Best Of (coloured) (0090771560018) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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