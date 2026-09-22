Top.Mail.Ru
Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 1
Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 2
Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 3
Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 4
Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 5
Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 6
Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 7
Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 8
Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 9
Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 10
Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 11
Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 12
Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 13
Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 14
Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 1
  • Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 2
  • Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 3
  • Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 4
  • Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 5
  • Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 6
  • Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 7
  • Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 8
  • Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 9
  • Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 10
  • Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 11
  • Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 12
  • Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 13
  • Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 14
  • Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730078
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x129x79
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213)

Эргономичная беспроводная игровая мышь Defender Thunder GM-213 с радужной подсветкой, двумя дополнительными боковыми кнопками, встроенным аккумулятором на 400 мАч и тефлоновыми глайдерами. Главная фишка модели - наличие кнопки "FIRE" для шутеров.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x129x79
Страна производитель
Китай
Описание
Эргономичная беспроводная игровая мышь Defender Thunder GM-213 с радужной подсветкой, двумя дополнительными боковыми кнопками, встроенным аккумулятором на 400 мАч и тефлоновыми глайдерами. Главная фишка модели - наличие кнопки "FIRE" для шутеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь беспроводная Defender Thunder GM-213 black (52213) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...