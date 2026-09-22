Индукционная варочная панель GEFEST СВН 4261
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель GEFEST СВН 4261
Варочная панель GEFEST — это стильное и современное кухонное устройство, идеально подходящее для любых интерьеров. Изготовленная в Беларуси, эта индукционная панель воплощает в себе передовые технологии и высокие стандарты качества бренда GEFEST. Элегантное черное стеклокерамическое покрытие не только придает устройству утонченный вид, но и обеспечивает легкость в уходе. Панель оснащена двумя конфорками, что делает её незаменимой для компактных кухонь или дополнительных зон готовки. Сенсорное управление обеспечивает удобство и точность в настройке температурных режимов, а наличие таймера конфорок позволяет контролировать процесс приготовления с максимальным комфортом. Безопасность также находится на высоком уровне: функция автоотключения и блокировка панели предотвращают случайное использование, а индикатор тепла сигнализирует о горячей поверхности, снижая риск ожогов. Мощность в 4000 Вт гарантирует быстрое и равномерное нагревание, что особенно важно для современного ритма жизни. Варочная панель GEFEST — это идеальное сочетание функциональности, безопасности и стильного дизайна для вашей кухни.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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