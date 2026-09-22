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Индукционная варочная панель GEFEST СВН 4261 купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель GEFEST СВН 4261

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Индукционная варочная панель GEFEST СВН 4261
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
4000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730009
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
4000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
28,5 х 49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
310х520х55 мм
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
10.6

Описание товара Индукционная варочная панель GEFEST СВН 4261

Варочная панель GEFEST — это стильное и современное кухонное устройство, идеально подходящее для любых интерьеров. Изготовленная в Беларуси, эта индукционная панель воплощает в себе передовые технологии и высокие стандарты качества бренда GEFEST. Элегантное черное стеклокерамическое покрытие не только придает устройству утонченный вид, но и обеспечивает легкость в уходе. Панель оснащена двумя конфорками, что делает её незаменимой для компактных кухонь или дополнительных зон готовки. Сенсорное управление обеспечивает удобство и точность в настройке температурных режимов, а наличие таймера конфорок позволяет контролировать процесс приготовления с максимальным комфортом. Безопасность также находится на высоком уровне: функция автоотключения и блокировка панели предотвращают случайное использование, а индикатор тепла сигнализирует о горячей поверхности, снижая риск ожогов. Мощность в 4000 Вт гарантирует быстрое и равномерное нагревание, что особенно важно для современного ритма жизни. Варочная панель GEFEST — это идеальное сочетание функциональности, безопасности и стильного дизайна для вашей кухни.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель GEFEST СВН 4261




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
4000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
28,5 х 49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
310х520х55 мм
Страна производитель
Беларусь
Описание
Варочная панель GEFEST — это стильное и современное кухонное устройство, идеально подходящее для любых интерьеров. Изготовленная в Беларуси, эта индукционная панель воплощает в себе передовые технологии и высокие стандарты качества бренда GEFEST. Элегантное черное стеклокерамическое покрытие не только придает устройству утонченный вид, но и обеспечивает легкость в уходе. Панель оснащена двумя конфорками, что делает её незаменимой для компактных кухонь или дополнительных зон готовки. Сенсорное управление обеспечивает удобство и точность в настройке температурных режимов, а наличие таймера конфорок позволяет контролировать процесс приготовления с максимальным комфортом. Безопасность также находится на высоком уровне: функция автоотключения и блокировка панели предотвращают случайное использование, а индикатор тепла сигнализирует о горячей поверхности, снижая риск ожогов. Мощность в 4000 Вт гарантирует быстрое и равномерное нагревание, что особенно важно для современного ритма жизни. Варочная панель GEFEST — это идеальное сочетание функциональности, безопасности и стильного дизайна для вашей кухни.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Индукционная варочная панель GEFEST СВН 4261 - по цене 11000 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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