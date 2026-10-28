Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510
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Характеристики
Описание товара Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510
Пылесос Kitfort KT-510 представляет собой компактную модель, не занимающую много места при хранении и отличающуюся повышенной степенью маневренности за счет своей вертикальной ориентации. При желании удлинительная трубка может быть снята, и аппарат превращается в ручную щетку, которой удобно пылесосить поверхности шкафов, обивку мягкой мебели и добираться до труднодоступных мест. Пылесос Kitfort KT-510 имеет небольшой вес, что позволяет пользоваться им даже детям.Особенности:
- Удобство использования вертикального пылесоса заключается в отсутствии необходимости постоянной сборки и разборки аппарата;
- Пылесос можно использовать как для уборки пола, так и по принципу ручного пылесоса, для уборки пыли со шкафов, для чистки мягкой мебели, для уборки труднодоступных мест;
- Вертикальная конструкция обеспечивает большую маневренность пылесоса;
- Сила всасывания не зависит от наполненности пылесборника;
- Съемный нера-фильтр легко промывается водой.
- Пылесос Kitfort KT-510;
- Ручка;
- Блок напольной щетки;
- Узкая насадка;
- Документация;
- Упаковка.
Видео:
Видеообзор на Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510
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Пылесос Kitfort KT-510 представляет собой компактную модель, не занимающую много места при хранении и отличающуюся повышенной степенью маневренности за счет своей вертикальной ориентации. При желании удлинительная трубка может быть снята, и аппарат превращается в ручную щетку, которой удобно пылесосить поверхности шкафов, обивку мягкой мебели и добираться до труднодоступных мест. Пылесос Kitfort KT-510 имеет небольшой вес, что позволяет пользоваться им даже детям.Особенности:
- Удобство использования вертикального пылесоса заключается в отсутствии необходимости постоянной сборки и разборки аппарата;
- Пылесос можно использовать как для уборки пола, так и по принципу ручного пылесоса, для уборки пыли со шкафов, для чистки мягкой мебели, для уборки труднодоступных мест;
- Вертикальная конструкция обеспечивает большую маневренность пылесоса;
- Сила всасывания не зависит от наполненности пылесборника;
- Съемный нера-фильтр легко промывается водой.
- Пылесос Kitfort KT-510;
- Ручка;
- Блок напольной щетки;
- Узкая насадка;
- Документация;
- Упаковка.
Видео:
Видеообзор на Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
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