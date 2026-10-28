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Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510 купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510

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Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510 - фото 1
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510 - фото 2
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510 - фото 3
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510 - фото 4
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510 - фото 5
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Источник питания
сеть
Длина сетевого шнура
4
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510 - фото 1
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510 - фото 2
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510 - фото 3
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510 - фото 4
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510 - фото 5
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
2 630 руб.  4 120 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 72999
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510
2 630 руб. -36%
4 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Регулятор мощности
нет
Источник питания
сеть
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х15х13
Вес, кг.
2

Описание товара Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510

Пылесос Kitfort KT-510 представляет собой компактную модель, не занимающую много места при хранении и отличающуюся повышенной степенью маневренности за счет своей вертикальной ориентации. При желании удлинительная трубка может быть снята, и аппарат превращается в ручную щетку, которой удобно пылесосить поверхности шкафов, обивку мягкой мебели и добираться до труднодоступных мест. Пылесос Kitfort KT-510 имеет небольшой вес, что позволяет пользоваться им даже детям.

Особенности:
  • Удобство использования вертикального пылесоса заключается в отсутствии необходимости постоянной сборки и разборки аппарата;
  • Пылесос можно использовать как для уборки пола, так и по принципу ручного пылесоса, для уборки пыли со шкафов, для чистки мягкой мебели, для уборки труднодоступных мест;
  • Вертикальная конструкция обеспечивает большую маневренность пылесоса;
  • Сила всасывания не зависит от наполненности пылесборника;
  • Съемный нера-фильтр легко промывается водой.
Комплектация:
  • Пылесос Kitfort KT-510;
  • Ручка;
  • Блок напольной щетки;
  • Узкая насадка;
  • Документация;
  • Упаковка.

 

Видео:

Видеообзор на Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510

Видеообзор Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510

 

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Регулятор мощности
нет
Источник питания
сеть
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Описание

Пылесос Kitfort KT-510 представляет собой компактную модель, не занимающую много места при хранении и отличающуюся повышенной степенью маневренности за счет своей вертикальной ориентации. При желании удлинительная трубка может быть снята, и аппарат превращается в ручную щетку, которой удобно пылесосить поверхности шкафов, обивку мягкой мебели и добираться до труднодоступных мест. Пылесос Kitfort KT-510 имеет небольшой вес, что позволяет пользоваться им даже детям.

Особенности:
  • Удобство использования вертикального пылесоса заключается в отсутствии необходимости постоянной сборки и разборки аппарата;
  • Пылесос можно использовать как для уборки пола, так и по принципу ручного пылесоса, для уборки пыли со шкафов, для чистки мягкой мебели, для уборки труднодоступных мест;
  • Вертикальная конструкция обеспечивает большую маневренность пылесоса;
  • Сила всасывания не зависит от наполненности пылесборника;
  • Съемный нера-фильтр легко промывается водой.
Комплектация:
  • Пылесос Kitfort KT-510;
  • Ручка;
  • Блок напольной щетки;
  • Узкая насадка;
  • Документация;
  • Упаковка.

 

Видео:

Видеообзор на Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510

Видеообзор Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510

 

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос вертикальный Kitfort КТ-510 - по цене 2630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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