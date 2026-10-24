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Пылесос вертикальный Centek CT-2561 купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный Centek CT-2561

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Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 1
Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 2
Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 3
Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 4
Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 5
Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 6
Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 7
Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 8
Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
  • Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 1
  • Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 2
  • Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 3
  • Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 4
  • Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 5
  • Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 6
  • Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 7
  • Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 8
  • Вертикальный пылесос Centek CT-2561 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 378042
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос вертикальный Centek CT-2561
4 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Размеры в упаковке, см
53х38х13
Вес, кг.
3

Описание товара Пылесос вертикальный Centek CT-2561

Телескопическая алюминиевая трубка. Герметичный корпус. Многофункциональные насадки. Прозрачный пылесборник. НЕРА фильтр. Длина шнура 4,7 м. Высокоэффективная маневренная щетка с переключателем ковер/пол. Низкий уровень шума.

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Centek CT-2561




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Описание
Телескопическая алюминиевая трубка. Герметичный корпус. Многофункциональные насадки. Прозрачный пылесборник. НЕРА фильтр. Длина шнура 4,7 м. Высокоэффективная маневренная щетка с переключателем ковер/пол. Низкий уровень шума.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пылесос вертикальный Centek CT-2561 - по цене 4750 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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