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Характеристики
Цвет
бежевый
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729933
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Описание товара Портативная колонка Marshall Acton III Brown
Аудиосистема Marshall Acton BT III коричневого цвета в ретро-стиле состоит из двух колонок и сабвуфера. Она проигрывает звук в стереоформате с глубокими басами. Аналоговые регуляторы обеспечивают точную настройку параметров звучания. В модели есть возможность изменения тонов высоких и низких частот.
Аудиосистема Marshall Acton BT III может подключаться к смартфону. Это позволит управлять эквалайзером, плеером и другими функциями через приложение Marshall Bluetooth. Также благодаря Bluetooth-соединению вы сможете воспроизводить на колонке музыку с телефона. Модель можно подключить к компьютеру, ноутбуку или любому другому устройству через разъем jack 3.5 мм или AUX вход. К системе можно подсоединить сразу несколько источников аудиосигнала.
Аудиосистема Marshall Acton BT III коричневого цвета в ретро-стиле состоит из двух колонок и сабвуфера. Она проигрывает звук в стереоформате с глубокими басами. Аналоговые регуляторы обеспечивают точную настройку параметров звучания. В модели есть возможность изменения тонов высоких и низких частот.
Аудиосистема Marshall Acton BT III может подключаться к смартфону. Это позволит управлять эквалайзером, плеером и другими функциями через приложение Marshall Bluetooth. Также благодаря Bluetooth-соединению вы сможете воспроизводить на колонке музыку с телефона. Модель можно подключить к компьютеру, ноутбуку или любому другому устройству через разъем jack 3.5 мм или AUX вход. К системе можно подсоединить сразу несколько источников аудиосигнала.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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