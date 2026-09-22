Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000SFP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729833
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Цвет
серый
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-T, Ethernet 100Base-FX, SFP
Размеры в упаковке, см
24х16х6
Вес, г.
420
Описание товара Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000SFP
Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP преобразует сигнал из стандарта 10/100/1000-Base-T в сигнал 100/1000Base-FX, оснащен слотом SFP для оптических трансиверов, выбираемых пользователем, и расширяет сетевое соединение для различных расстояний в зависимости от возможностей SFP трансивера. Медиаконвертер может использоваться как отдельное устройство, либо устанавливаться в стандартную стойку шасси SNR-CVT-CHASSIS.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-V3
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP
-
В наличииЦена 1 700 руб.425 руб. в СплитМодуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-mini
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM311LS
-
В наличииЦена 1 740 руб. 2 030 руб.435 руб. в СплитМодуль MikroTik S-85DLC05D SFP
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитSFP модуль LR-Link LRTP8525-X1ATL(25/10G)
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM321B
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитSFP-трансивер D-Link 310GT/A1A
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитТрансивер D-Link 311GT/A1A
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитМедиаконвертер Osnovo OSN-11563
Бренд
Цвет
серый
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-T, Ethernet 100Base-FX, SFP
Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP преобразует сигнал из стандарта 10/100/1000-Base-T в сигнал 100/1000Base-FX, оснащен слотом SFP для оптических трансиверов, выбираемых пользователем, и расширяет сетевое соединение для различных расстояний в зависимости от возможностей SFP трансивера. Медиаконвертер может использоваться как отдельное устройство, либо устанавливаться в стандартную стойку шасси SNR-CVT-CHASSIS.
Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000SFP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000SFP