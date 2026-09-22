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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000SFP купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000SFP

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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000SFP - фото 1
Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000SFP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000SFP - фото 1
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000SFP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729833
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Характеристики

Бренд
SNR
Цвет
серый
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-T, Ethernet 100Base-FX, SFP
Размеры в упаковке, см
24х16х6
Вес, г.
420

Описание товара Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000SFP

Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP преобразует сигнал из стандарта 10/100/1000-Base-T в сигнал 100/1000Base-FX, оснащен слотом SFP для оптических трансиверов, выбираемых пользователем, и расширяет сетевое соединение для различных расстояний в зависимости от возможностей SFP трансивера. Медиаконвертер может использоваться как отдельное устройство, либо устанавливаться в стандартную стойку шасси SNR-CVT-CHASSIS.

Отзывы о товаре Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000SFP




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Характеристики
Бренд
SNR
Цвет
серый
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-T, Ethernet 100Base-FX, SFP
Описание
Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP преобразует сигнал из стандарта 10/100/1000-Base-T в сигнал 100/1000Base-FX, оснащен слотом SFP для оптических трансиверов, выбираемых пользователем, и расширяет сетевое соединение для различных расстояний в зависимости от возможностей SFP трансивера. Медиаконвертер может использоваться как отдельное устройство, либо устанавливаться в стандартную стойку шасси SNR-CVT-CHASSIS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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