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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-V2 купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-V2

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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-V2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оптические разъемы
1xSC
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729831
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Характеристики

Бренд
SNR
Цвет
белый
Оптические разъемы
1xSC
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х6
Вес, г.
390

Описание товара Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-V2

Медиаконвертер SNR-CVT-100A-V2 и SNR-CVT-100B-V2 осуществляют преобразование интерфейсов «витая пара - одномодовый оптический кабель по одному волокну» для сетей Ethernet 10/100BASE-TX и 100BASE-FX. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Медиаконвертеры имеют 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор). На порту для витой пары реализована поддержка автоматического определения скорости, режимов работы (полнодуплексный или полудуплексный), полярности MDI/ MDI-X, что упрощает установку медиаконвертера в существующей сети.

Отзывы о товаре Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-V2




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Характеристики
Бренд
SNR
Цвет
белый
Оптические разъемы
1xSC
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер SNR-CVT-100A-V2 и SNR-CVT-100B-V2 осуществляют преобразование интерфейсов «витая пара - одномодовый оптический кабель по одному волокну» для сетей Ethernet 10/100BASE-TX и 100BASE-FX. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Медиаконвертеры имеют 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор). На порту для витой пары реализована поддержка автоматического определения скорости, режимов работы (полнодуплексный или полудуплексный), полярности MDI/ MDI-X, что упрощает установку медиаконвертера в существующей сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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