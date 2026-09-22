Top.Mail.Ru
Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F - фото 1
Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F - фото 2
Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F - фото 3
Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F - фото 4
Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F - фото 5
Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F - фото 6
Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F - фото 1
  • Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F - фото 2
  • Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F - фото 3
  • Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F - фото 4
  • Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F - фото 5
  • Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F - фото 6
  • Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729825
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Документация, Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F

Коммутаторы ZYXEL представляют собой надежное решение для организации сетевой инфраструктуры в офисах небольших и средних предприятий. Данная модель оснащена 8 портами RJ45, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая стабильное соединение и высокую скорость передачи данных. Коммутатор является неуправляемым, что упрощает его установку и эксплуатацию, не требуя дополнительных настроек и специальных знаний. Форм-фактор устройства позволяет удобно разместить его на рабочем столе, обеспечивая легкий доступ к портам и возможности подключения. Коммутатор работает на втором уровне модели OSI (L2), обеспечивая базовую скорость передачи данных до 2.5 Гбит/с, что делает его отличным выбором для офисных и домашних сетей, где требуется высокая пропускная способность. Несмотря на отсутствие поддержки технологии Power over Ethernet (PoE), коммутатор компенсирует это наличием одного порта SFP, что расширяет возможности подключения устройств с использованием оптических соединений. Впечатляющий размер таблицы MAC адресов на 16000 записей позволяет эффективно обрабатывать данные и поддерживать стабильную работу сети. Бренд Zyxel гарантирует высокое качество и надежность продукта, подходящего для различных сценариев применения. Обратите внимание, что вес устройства составляет 715 кг, что является явной ошибкой в описании. В остальном, коммутатор представляет собой практичное и функциональное устройство для рабочих сред с умеренными требованиями к сетевой инфраструктуре.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов

Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Документация, Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы ZYXEL представляют собой надежное решение для организации сетевой инфраструктуры в офисах небольших и средних предприятий. Данная модель оснащена 8 портами RJ45, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая стабильное соединение и высокую скорость передачи данных. Коммутатор является неуправляемым, что упрощает его установку и эксплуатацию, не требуя дополнительных настроек и специальных знаний. Форм-фактор устройства позволяет удобно разместить его на рабочем столе, обеспечивая легкий доступ к портам и возможности подключения. Коммутатор работает на втором уровне модели OSI (L2), обеспечивая базовую скорость передачи данных до 2.5 Гбит/с, что делает его отличным выбором для офисных и домашних сетей, где требуется высокая пропускная способность. Несмотря на отсутствие поддержки технологии Power over Ethernet (PoE), коммутатор компенсирует это наличием одного порта SFP, что расширяет возможности подключения устройств с использованием оптических соединений. Впечатляющий размер таблицы MAC адресов на 16000 записей позволяет эффективно обрабатывать данные и поддерживать стабильную работу сети. Бренд Zyxel гарантирует высокое качество и надежность продукта, подходящего для различных сценариев применения. Обратите внимание, что вес устройства составляет 715 кг, что является явной ошибкой в описании. В остальном, коммутатор представляет собой практичное и функциональное устройство для рабочих сред с умеренными требованиями к сетевой инфраструктуре.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 19840 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...