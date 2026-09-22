Коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX-UPS
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Характеристики
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX-UPS
Коммутатор SNR — это управляемое сетевое устройство, предназначенное для эффективного распределения данных и обеспечения стабильной связи в локальных сетях. Устройство весит 3,4 кг и выполнено в настольном форм-факторе, что делает его удобным для использования в различных офисных и домашних средах. Коммутатор поддерживает работу на втором уровне модели OSI (Layer 2), что позволяет ему эффективно управлять передачей данных, используя широкие возможности коммутации. Устройство оснащено таблицей MAC-адресов объемом до 16,000 записей, что обеспечивает высокую производительность и надежность при обработке множества подключений. Для передачи данных устройство предлагает базовую скорость 10/100/1000 Мбит/сек, что соответствует современным стандартам сетевых подключений. Коммутатор имеет 4 порта SFP с поддержкой скорости передачи данных до 1 Гбит/с, что обеспечивает гибкость и возможность подключения различного сетевого оборудования с использованием оптических волокон. Кроме того, устройство оборудовано 4 портами RJ45, что позволяет подключать множество Ethernet-устройств напрямую. Важно отметить, что данный коммутатор предназначен для использования в сетях, где требуется высокая скорость и стабильность передачи данных без необходимости поддержки функции PoE. Бренд SNR гарантирует надежность и качество сборки, обеспечивая стабильную и безопасную работу вашего сетевого оборудования. Этот коммутатор идеально подойдет для использования в небольших и средних офисах, обеспечивая эффективное распределение сетевого трафика и поддержку современного сетевого оборудования.
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