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Коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX-UPS купить с доставкой в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX-UPS

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Коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX-UPS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729803
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Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, консольный кабель, кабель заземления, крепления в стойку (2 шт.), набор болтов и гарантийный талон.
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х30х9
Вес, кг.
3.33

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX-UPS

Коммутатор SNR — это управляемое сетевое устройство, предназначенное для эффективного распределения данных и обеспечения стабильной связи в локальных сетях. Устройство весит 3,4 кг и выполнено в настольном форм-факторе, что делает его удобным для использования в различных офисных и домашних средах. Коммутатор поддерживает работу на втором уровне модели OSI (Layer 2), что позволяет ему эффективно управлять передачей данных, используя широкие возможности коммутации. Устройство оснащено таблицей MAC-адресов объемом до 16,000 записей, что обеспечивает высокую производительность и надежность при обработке множества подключений. Для передачи данных устройство предлагает базовую скорость 10/100/1000 Мбит/сек, что соответствует современным стандартам сетевых подключений. Коммутатор имеет 4 порта SFP с поддержкой скорости передачи данных до 1 Гбит/с, что обеспечивает гибкость и возможность подключения различного сетевого оборудования с использованием оптических волокон. Кроме того, устройство оборудовано 4 портами RJ45, что позволяет подключать множество Ethernet-устройств напрямую. Важно отметить, что данный коммутатор предназначен для использования в сетях, где требуется высокая скорость и стабильность передачи данных без необходимости поддержки функции PoE. Бренд SNR гарантирует надежность и качество сборки, обеспечивая стабильную и безопасную работу вашего сетевого оборудования. Этот коммутатор идеально подойдет для использования в небольших и средних офисах, обеспечивая эффективное распределение сетевого трафика и поддержку современного сетевого оборудования.



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Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX-UPS




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, консольный кабель, кабель заземления, крепления в стойку (2 шт.), набор болтов и гарантийный талон.
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор SNR — это управляемое сетевое устройство, предназначенное для эффективного распределения данных и обеспечения стабильной связи в локальных сетях. Устройство весит 3,4 кг и выполнено в настольном форм-факторе, что делает его удобным для использования в различных офисных и домашних средах. Коммутатор поддерживает работу на втором уровне модели OSI (Layer 2), что позволяет ему эффективно управлять передачей данных, используя широкие возможности коммутации. Устройство оснащено таблицей MAC-адресов объемом до 16,000 записей, что обеспечивает высокую производительность и надежность при обработке множества подключений. Для передачи данных устройство предлагает базовую скорость 10/100/1000 Мбит/сек, что соответствует современным стандартам сетевых подключений. Коммутатор имеет 4 порта SFP с поддержкой скорости передачи данных до 1 Гбит/с, что обеспечивает гибкость и возможность подключения различного сетевого оборудования с использованием оптических волокон. Кроме того, устройство оборудовано 4 портами RJ45, что позволяет подключать множество Ethernet-устройств напрямую. Важно отметить, что данный коммутатор предназначен для использования в сетях, где требуется высокая скорость и стабильность передачи данных без необходимости поддержки функции PoE. Бренд SNR гарантирует надежность и качество сборки, обеспечивая стабильную и безопасную работу вашего сетевого оборудования. Этот коммутатор идеально подойдет для использования в небольших и средних офисах, обеспечивая эффективное распределение сетевого трафика и поддержку современного сетевого оборудования.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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