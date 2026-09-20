Коммутатор Ubiquiti USW-16-POE
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-16-POE
Ubiquiti UniFi Switch 16 PoE настраиваемый гигабитный коммутатор второго уровня с 16 гигабитными портами Ethernet, включая 8 портов 802.3at PoE+ с автоматическим определением скорости и 2 порта SFP. Коммутатор оснащен сенсорным жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 1,3 дюйма для настройки и отображения информации о текущем состоянии. Коммутатор UniFi Switch 16 PoE управляется и все его настройки легко производить через ПО UniFi Network Controller, либо через мобильное приложение UniFi, предлагает обширный набор расширенных протоколов и функций коммутации второго уровня, включая режим работы (переключение, зеркалирование или агрегирование) для каждого канала.
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