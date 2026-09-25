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Drezden - Drezden (Black Vinyl) (4630038842806B) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Drezden - Drezden (Black Vinyl) (4630038842806B) виниловая пластинка

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Drezden - Drezden (Black Vinyl) (4630038842806B) виниловая пластинка - фото 1
Drezden - Drezden (Black Vinyl) (4630038842806B) виниловая пластинка - фото 2
Drezden - Drezden (Black Vinyl) (4630038842806B) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Drezden
Альбом (сингл)
Drezden
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Drezden - Drezden (Black Vinyl) (4630038842806B) виниловая пластинка - фото 1
  • Drezden - Drezden (Black Vinyl) (4630038842806B) виниловая пластинка - фото 2
  • Drezden - Drezden (Black Vinyl) (4630038842806B) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729632
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Drezden - Drezden (Black Vinyl) (4630038842806B) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4630038842806B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Drezden
Альбом (сингл)
Drezden
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Drezden, Самарканд, Стальной Нуриев, Вуди Вудпекер, Ронин, Коалы, Айсберг, Мона Лиза Овердрайв, Ямагути-Гуми, Электромонголы, Король
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Drezden - Drezden (Black Vinyl) (4630038842806B) виниловая пластинка

"Drezden" - дебютный студийный альбом на желтом виниле одноимённой электронной группы Drezden Сергея Михалка (Ляпис Трубецкой, Brutto), выпущенный в 2018 году. Альбом сделан в духе поп-культуры 80-х. Повторное издание 2025 года на черном виниле. Сергей Владимирович Михалок - белорусский и украинский певец, поэт и автор песен, лидер панк-рок-группы Brutto. Основатель и лидер белорусской панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" (1989-2014).

Отзывы о товаре Drezden - Drezden (Black Vinyl) (4630038842806B) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4630038842806B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Drezden
Альбом (сингл)
Drezden
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Drezden, Самарканд, Стальной Нуриев, Вуди Вудпекер, Ронин, Коалы, Айсберг, Мона Лиза Овердрайв, Ямагути-Гуми, Электромонголы, Король
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
"Drezden" - дебютный студийный альбом на желтом виниле одноимённой электронной группы Drezden Сергея Михалка (Ляпис Трубецкой, Brutto), выпущенный в 2018 году. Альбом сделан в духе поп-культуры 80-х. Повторное издание 2025 года на черном виниле. Сергей Владимирович Михалок - белорусский и украинский певец, поэт и автор песен, лидер панк-рок-группы Brutto. Основатель и лидер белорусской панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" (1989-2014).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Drezden - Drezden (Black Vinyl) (4630038842806B) виниловая пластинка - по цене 4090 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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