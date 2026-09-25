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Drezden - Эдельвейс (Black Vinyl) (4630065135384B) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Drezden - Эдельвейс (Black Vinyl) (4630065135384B) виниловая пластинка

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Drezden - Эдельвейс (Black Vinyl) (4630065135384B) виниловая пластинка - фото 1
Drezden - Эдельвейс (Black Vinyl) (4630065135384B) виниловая пластинка - фото 2
Drezden - Эдельвейс (Black Vinyl) (4630065135384B) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Drezden
Альбом (сингл)
Эдельвейс
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Drezden - Эдельвейс (Black Vinyl) (4630065135384B) виниловая пластинка - фото 1
  • Drezden - Эдельвейс (Black Vinyl) (4630065135384B) виниловая пластинка - фото 2
  • Drezden - Эдельвейс (Black Vinyl) (4630065135384B) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729629
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Drezden - Эдельвейс (Black Vinyl) (4630065135384B) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4630065135384B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Drezden
Альбом (сингл)
Эдельвейс
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Эдельвейс, Давида Олень, О'Хенри, Аладдин, Голливуд, Весельчак У, Колесо Калипсо, Стальная Аляска, Мутабор, Повелитель Мух, Оле Лукойе
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Drezden - Эдельвейс (Black Vinyl) (4630065135384B) виниловая пластинка

"Эдельвейс" - переиздание студийного альбома-проекта Сергея Михалка (Ляпис Трубецкой, Brutto), изначально выпущенного в 2019 году. Повторное издание 2025 года. Релиз представлен на черном виниле. Сергей Владимирович Михалок - белорусский и украинский певец, поэт и автор песен, лидер панк-рок-группы Brutto. Основатель и лидер белорусской панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" (1989-2014).

Отзывы о товаре Drezden - Эдельвейс (Black Vinyl) (4630065135384B) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4630065135384B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Drezden
Альбом (сингл)
Эдельвейс
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Эдельвейс, Давида Олень, О'Хенри, Аладдин, Голливуд, Весельчак У, Колесо Калипсо, Стальная Аляска, Мутабор, Повелитель Мух, Оле Лукойе
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
"Эдельвейс" - переиздание студийного альбома-проекта Сергея Михалка (Ляпис Трубецкой, Brutto), изначально выпущенного в 2019 году. Повторное издание 2025 года. Релиз представлен на черном виниле. Сергей Владимирович Михалок - белорусский и украинский певец, поэт и автор песен, лидер панк-рок-группы Brutto. Основатель и лидер белорусской панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" (1989-2014).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Drezden - Эдельвейс (Black Vinyl) (4630065135384B) виниловая пластинка - стоимость товара 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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