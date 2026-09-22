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Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (2Lp) (4660059682662B) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (2Lp) (4660059682662B) виниловая пластинка

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Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (2Lp) (4660059682662B) виниловая пластинка - фото 1
Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (2Lp) (4660059682662B) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Чужая Земля
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (2Lp) (4660059682662B) виниловая пластинка - фото 1
  • Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (2Lp) (4660059682662B) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729608
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (2Lp) (4660059682662B) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Отделение Выход
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Отделение ВЫХОД
Barcode
[4660059682662B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Чужая Земля
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Монгольская степь, Эти реки, Иван Человеков, Чистый бес, Чужая земля, Прогулки по воде, Бесы, Морской змей, На берегу безымянной реки, Летучая мышь
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (2Lp) (4660059682662B) виниловая пластинка

Советская и российская рок-группа, одна из известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов. Основана в Свердловске в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Дебютный альбом «Переезд» был записан в 1983 году. Состав коллектива неоднократно менялся. Изменениям подвергался также и музыкальный стиль группы. Так, в начальном периоде «Наутилус» играл хард-рок, а во время популярности коллектива в середине 1980-х годов основным жанром являлась новая волна; также творчество группы пересекается со многими направлениями рок-музыки — альтернативный рок, постпанк, готик-рок, арт-рок, симфо-рок, глэм-рок, инди-рок, фолк-рок. К наиболее известным песням данной группы относятся такие композиции, как «Скованные одной цепью», «Титаник», «Взгляд с экрана», «Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и «Последнее письмо». 5 июня 1997 года после концерта в ГЦКЗ «Россия», получившего название «Последнее плавание», и прощального гастрольного тура по стране группа официально прекратила своё существование. Последними альбомами коллектива стали «Яблокитай» и «Атлантида».

Отзывы о товаре Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (2Lp) (4660059682662B) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Отделение Выход
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Отделение ВЫХОД
Barcode
[4660059682662B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Чужая Земля
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Монгольская степь, Эти реки, Иван Человеков, Чистый бес, Чужая земля, Прогулки по воде, Бесы, Морской змей, На берегу безымянной реки, Летучая мышь
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Советская и российская рок-группа, одна из известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов. Основана в Свердловске в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Дебютный альбом «Переезд» был записан в 1983 году. Состав коллектива неоднократно менялся. Изменениям подвергался также и музыкальный стиль группы. Так, в начальном периоде «Наутилус» играл хард-рок, а во время популярности коллектива в середине 1980-х годов основным жанром являлась новая волна; также творчество группы пересекается со многими направлениями рок-музыки — альтернативный рок, постпанк, готик-рок, арт-рок, симфо-рок, глэм-рок, инди-рок, фолк-рок. К наиболее известным песням данной группы относятся такие композиции, как «Скованные одной цепью», «Титаник», «Взгляд с экрана», «Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и «Последнее письмо». 5 июня 1997 года после концерта в ГЦКЗ «Россия», получившего название «Последнее плавание», и прощального гастрольного тура по стране группа официально прекратила своё существование. Последними альбомами коллектива стали «Яблокитай» и «Атлантида».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наутилус Помпилиус - Чужая Земля (2Lp) (4660059682662B) виниловая пластинка - по цене 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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