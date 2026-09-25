7Paca - Корабль Бумажный (Plerec007) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
7Paca
Альбом (сингл)
Корабль Бумажный
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
В наличии
Код товара: 729584
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5 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Plesser Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Plesser Records
Barcode
[Plerec007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
7Paca
Альбом (сингл)
Корабль Бумажный
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Девочка Оля, Корабль Бумажный, В Поисках Рая, Все Пройдет, Когда Устанешь Верить, Про Пузырьки, До Самого Дна, На Качелях, На Празднике Бон, Куклы Становятся Старше, Я Не Буду Возражать
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 7Paca - Корабль Бумажный (Plerec007) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Девочка Оля, Корабль Бумажный, В Поисках Рая, Все Пройдет, Когда Устанешь Верить, Про Пузырьки, До Самого Дна, На Качелях, На Празднике Бон, Куклы Становятся Старше, Я Не Буду Возражать
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Plesser Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Plesser Records
Barcode
[Plerec007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
7Paca
Альбом (сингл)
Корабль Бумажный
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Девочка Оля, Корабль Бумажный, В Поисках Рая, Все Пройдет, Когда Устанешь Верить, Про Пузырьки, До Самого Дна, На Качелях, На Празднике Бон, Куклы Становятся Старше, Я Не Буду Возражать
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Девочка Оля, Корабль Бумажный, В Поисках Рая, Все Пройдет, Когда Устанешь Верить, Про Пузырьки, До Самого Дна, На Качелях, На Празднике Бон, Куклы Становятся Старше, Я Не Буду Возражать
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
7Paca - Корабль Бумажный (Plerec007) виниловая пластинка - купить по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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