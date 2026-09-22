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Fausto Papetti - Greatest Hits (4205699250064) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fausto Papetti - Greatest Hits (4205699250064) виниловая пластинка

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Fausto Papetti - Greatest Hits (4205699250064) виниловая пластинка - фото 1
Fausto Papetti - Greatest Hits (4205699250064) виниловая пластинка - фото 2
Fausto Papetti - Greatest Hits (4205699250064) виниловая пластинка - фото 3
Fausto Papetti - Greatest Hits (4205699250064) виниловая пластинка - фото 4
Fausto Papetti - Greatest Hits (4205699250064) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fausto Papetti
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fausto Papetti - Greatest Hits (4205699250064) виниловая пластинка - фото 1
  • Fausto Papetti - Greatest Hits (4205699250064) виниловая пластинка - фото 2
  • Fausto Papetti - Greatest Hits (4205699250064) виниловая пластинка - фото 3
  • Fausto Papetti - Greatest Hits (4205699250064) виниловая пластинка - фото 4
  • Fausto Papetti - Greatest Hits (4205699250064) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729549
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Характеристики

Бренд
Vogelsang music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699250064]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fausto Papetti
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Memory, Reality, Sunshine Reggae, Woman In Love, El Bimbo, The Windmills On Your Mind, Daddy Cool, Love Story, Feelings, Emmanuelle, Love Theme From The Godfather, I Just Called To Say I Love You, Theme From Paradise, Arthurs Theme, Senza Luce (A Whiter Shade Of Pale), B8 Come Vorrei
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Gallery Of Instrumental Music
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fausto Papetti - Greatest Hits (4205699250064) виниловая пластинка

"Greatest Hits" - студийный альбом итальянского саксофониста Фаусто Папетти, выпущенный в 2025 году. Содержит такие треки как "Memory", "Reality", "Sunshine Reggae" и многие другие. Фаусто Папетти- итальянский альтовый саксофонист родом из провинции Ломбардия. На вершине славы был в 1960-1970 годах, и почти каждый его новый альбом достигал вершин хит-парадов. Фаусто стал широко известен тем, что продюсировал инструментальные каверы на некоторые из самых известных поп- и джазовых песен. Первый релиз лучших хитов Папетти, опубликованный в 1975 году, по сей день является его самым продаваемым альбомом.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Fausto Papetti - Greatest Hits (4205699250064) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vogelsang music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699250064]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fausto Papetti
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Memory, Reality, Sunshine Reggae, Woman In Love, El Bimbo, The Windmills On Your Mind, Daddy Cool, Love Story, Feelings, Emmanuelle, Love Theme From The Godfather, I Just Called To Say I Love You, Theme From Paradise, Arthurs Theme, Senza Luce (A Whiter Shade Of Pale), B8 Come Vorrei
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Gallery Of Instrumental Music
Страна производитель
Германия
Описание
"Greatest Hits" - студийный альбом итальянского саксофониста Фаусто Папетти, выпущенный в 2025 году. Содержит такие треки как "Memory", "Reality", "Sunshine Reggae" и многие другие. Фаусто Папетти- итальянский альтовый саксофонист родом из провинции Ломбардия. На вершине славы был в 1960-1970 годах, и почти каждый его новый альбом достигал вершин хит-парадов. Фаусто стал широко известен тем, что продюсировал инструментальные каверы на некоторые из самых известных поп- и джазовых песен. Первый релиз лучших хитов Папетти, опубликованный в 1975 году, по сей день является его самым продаваемым альбомом.


Теги товара: Limited Edition
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