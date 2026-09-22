Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Сенсорный экран
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729465
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red
Сотовый телефон Maxvi B5ds оформлен в насыщенном красном цвете и предлагает широкие возможности на каждый день. Он отличается компактным корпусом обтекаемой формы, громким динамиком и удобной клавиатурой с увеличенными кнопками. Нажатие кнопки SOS отправляет вызов определенному абоненту в экстренных ситуациях.
Maxvi B5ds предусматривает работу с двумя картами SIM. На экране 2 дюйма отображается четкая цветная картинка. Камера 0.3 Мп позволяет делать фотографии и видео. За продолжительную автономность телефона отвечает аккумулятор 1500 мА*ч. Док-станция с устойчивой подставкой помогает удобно осуществлять подзарядку.
Сотовый телефон Maxvi B5ds оформлен в насыщенном красном цвете и предлагает широкие возможности на каждый день. Он отличается компактным корпусом обтекаемой формы, громким динамиком и удобной клавиатурой с увеличенными кнопками. Нажатие кнопки SOS отправляет вызов определенному абоненту в экстренных ситуациях.
Maxvi B5ds предусматривает работу с двумя картами SIM. На экране 2 дюйма отображается четкая цветная картинка. Камера 0.3 Мп позволяет делать фотографии и видео. За продолжительную автономность телефона отвечает аккумулятор 1500 мА*ч. Док-станция с устойчивой подставкой помогает удобно осуществлять подзарядку.
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red