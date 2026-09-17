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Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Silver купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Silver

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Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Silver - фото 1
Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Silver - фото 2
Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Silver - фото 3
Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Silver - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Silver - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Silver - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Silver - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Silver - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 190087
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
8
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1700
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х5
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Silver

Мобильный телефон BQ — это надежный и функциональный кнопочный телефон, идеально подходящий для тех, кто ценит простоту и удобство. Этот элегантный серебристый моноблок обладает множеством полезных характеристик, которые станут незаменимыми в повседневной жизни. Среди особенностей данного телефона — поддержка Bluetooth для беспроводной передачи данных, а также возможность использования двух mini-SIM карт, что делает его идеальным выбором для тех, кто часто путешествует или использует несколько телефонных номеров. Телефон оснащен ярким экраном с диагональю 2,8 дюйма, который обеспечивает четкое изображение, а возможность вставки карты памяти позволяет значительно расширить объем доступного пространства для хранения данных. Эта модель оснащена съемным литий-ионным аккумулятором емкостью 1700 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. Легкий вес всего 156 граммов делает его удобным для ношения в сумке или кармане. Хотя телефон и не имеет ударопрочного корпуса, его качество и надежность всегда на высоте благодаря продуманной конструкции от бренда BQ. Слот для карты памяти предоставляет дополнительные возможности хранения музыки, фотографий и других файлов, что очень удобно для пользователей, увлеченных медиа. BQ предлагает удобный и функциональный телефон, который сочетает в себе все необходимые функции для комфортного общения и работы с цифровым контентом.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Silver




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Развернуть
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
8
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1700
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный телефон BQ — это надежный и функциональный кнопочный телефон, идеально подходящий для тех, кто ценит простоту и удобство. Этот элегантный серебристый моноблок обладает множеством полезных характеристик, которые станут незаменимыми в повседневной жизни. Среди особенностей данного телефона — поддержка Bluetooth для беспроводной передачи данных, а также возможность использования двух mini-SIM карт, что делает его идеальным выбором для тех, кто часто путешествует или использует несколько телефонных номеров. Телефон оснащен ярким экраном с диагональю 2,8 дюйма, который обеспечивает четкое изображение, а возможность вставки карты памяти позволяет значительно расширить объем доступного пространства для хранения данных. Эта модель оснащена съемным литий-ионным аккумулятором емкостью 1700 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. Легкий вес всего 156 граммов делает его удобным для ношения в сумке или кармане. Хотя телефон и не имеет ударопрочного корпуса, его качество и надежность всегда на высоте благодаря продуманной конструкции от бренда BQ. Слот для карты памяти предоставляет дополнительные возможности хранения музыки, фотографий и других файлов, что очень удобно для пользователей, увлеченных медиа. BQ предлагает удобный и функциональный телефон, который сочетает в себе все необходимые функции для комфортного общения и работы с цифровым контентом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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