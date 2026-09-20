Мобильный телефон BQ 2005 Disco Blue
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
синий, золотой
Диагональ экрана, дюйм
2
Емкость аккумулятора
1600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496231
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
синий, золотой
Диагональ экрана, дюйм
2
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Габариты
57.2x126x20мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
277
Описание товара Мобильный телефон BQ 2005 Disco Blue
Сотовый телефон BQ 2005 Disco в моноблочном пластиковом корпусе оснащен цветным 2-дюймовым экраном. Устройство поддерживает работу с двумя физическими SIM-картами. Есть слот для установки microSD-карты объемом до 16 ГБ. Телефон оснащен громким динамиком, ярким фонариком и набором стандартных функций. Съемный аккумулятор на 1600 мА?ч поддерживает зарядку по USB Type-C.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
синий, золотой
Диагональ экрана, дюйм
2
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Bluetooth
да
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Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Габариты
57.2x126x20мм
Страна производитель
Китай
Сотовый телефон BQ 2005 Disco в моноблочном пластиковом корпусе оснащен цветным 2-дюймовым экраном. Устройство поддерживает работу с двумя физическими SIM-картами. Есть слот для установки microSD-карты объемом до 16 ГБ. Телефон оснащен громким динамиком, ярким фонариком и набором стандартных функций. Съемный аккумулятор на 1600 мА?ч поддерживает зарядку по USB Type-C.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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