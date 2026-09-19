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Мобильный телефон MAXVI P3 BLUE (2 SIM) купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон MAXVI P3 BLUE (2 SIM)

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Мобильный телефон MAXVI P3 BLUE (2 SIM) - фото 7
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Мобильный телефон MAXVI P3 BLUE (2 SIM) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон MAXVI P3 BLUE (2 SIM) - фото 1
  • Мобильный телефон MAXVI P3 BLUE (2 SIM) - фото 2
  • Мобильный телефон MAXVI P3 BLUE (2 SIM) - фото 3
  • Мобильный телефон MAXVI P3 BLUE (2 SIM) - фото 4
  • Мобильный телефон MAXVI P3 BLUE (2 SIM) - фото 5
  • Мобильный телефон MAXVI P3 BLUE (2 SIM) - фото 6
  • Мобильный телефон MAXVI P3 BLUE (2 SIM) - фото 7
  • Мобильный телефон MAXVI P3 BLUE (2 SIM) - фото 8
  • Мобильный телефон MAXVI P3 BLUE (2 SIM) - фото 9
  • Мобильный телефон MAXVI P3 BLUE (2 SIM) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478904
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Характеристики

Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Размеры в упаковке, см
45х18х5
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон MAXVI P3 BLUE (2 SIM)

Функциональный телефон с громким динамиком, удобной клавиатурой, дисплеем с диагональю 2, 8’’, камерой 0, 3Mpx и аккумулятором 2700 мАч. Функция Power Bank позволит превратить Ваш телефон в источник энергии для любых других устройств - смартфона, аудиоплеера, электронной книги и др.

Отзывы о товаре Мобильный телефон MAXVI P3 BLUE (2 SIM)




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Характеристики
Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Описание
Функциональный телефон с громким динамиком, удобной клавиатурой, дисплеем с диагональю 2, 8’’, камерой 0, 3Mpx и аккумулятором 2700 мАч. Функция Power Bank позволит превратить Ваш телефон в источник энергии для любых других устройств - смартфона, аудиоплеера, электронной книги и др.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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