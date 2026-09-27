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Мобильный телефон Maxvi B231 Blue купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон Maxvi B231 Blue

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Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 1
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 2
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 3
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 4
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 5
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 6
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 7
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 8
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 9
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 10
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 11
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 12
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 13
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 14
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 15
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 16
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 17
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 18
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 19
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 20
Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2.31
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
1400
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 1
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 2
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 3
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 4
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 5
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 6
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 7
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 8
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 9
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 10
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 11
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 12
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 13
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 14
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 15
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 16
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 17
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 18
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 19
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 20
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Blue - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613035
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Характеристики

Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2.31
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Время работы в режиме ожидания
240
Габариты
114,5x59x14,5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
300

Описание товара Мобильный телефон Maxvi B231 Blue

Сотовый телефон Maxvi B231 создан специально для того, чтобы оставаться на связи с близкими и наслаждаться комфортным времяпрепровождением за любимыми развлечениями. Мощный аккумулятор емкостью 1400 мАч не нуждается в плановой подзарядке на протяжении 240 часов при работе в режиме ожидания. MP3-плеер и FM-тюнер придутся как нельзя кстати для прослушивания любимых треков, а основная камера поможет сделать памятные снимки в кругу друзей. Чтобы расширить объем встроенной памяти, достаточно установить microSD-карту в соответствующий слот сотового телефона Maxvi B231. Даже пожилые люди оценят удобство и комфорт при регулярном использовании этого помощника, ведь он предусмотрительно оснащен большими кнопками, громким динамиком и понятным интерфейсом. Трансляция всех необходимых данных производится на 2.31-дюймовый цветной дисплей.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Maxvi B231 Blue




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2.31
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Время работы в режиме ожидания
240
Габариты
114,5x59x14,5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон Maxvi B231 создан специально для того, чтобы оставаться на связи с близкими и наслаждаться комфортным времяпрепровождением за любимыми развлечениями. Мощный аккумулятор емкостью 1400 мАч не нуждается в плановой подзарядке на протяжении 240 часов при работе в режиме ожидания. MP3-плеер и FM-тюнер придутся как нельзя кстати для прослушивания любимых треков, а основная камера поможет сделать памятные снимки в кругу друзей. Чтобы расширить объем встроенной памяти, достаточно установить microSD-карту в соответствующий слот сотового телефона Maxvi B231. Даже пожилые люди оценят удобство и комфорт при регулярном использовании этого помощника, ведь он предусмотрительно оснащен большими кнопками, громким динамиком и понятным интерфейсом. Трансляция всех необходимых данных производится на 2.31-дюймовый цветной дисплей.
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Доставка
Отзывы


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