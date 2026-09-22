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Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black

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Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black - фото 1
Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black - фото 3
Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black - фото 4
Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black - фото 5
Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Емкость аккумулятора
1000
  • Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723384
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Камера
да
Bluetooth
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х6
Вес, г.
183

Описание товара Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black

Черный сотовый телефон BQ 2456 Pocket имеет цветной экран диагональю 2.4", выполненный по технологии IPS. Она обеспечивает корректную передачу оттенков и усиливает глубину черного цвета. Телефон может работать одновременно с двумя физическими sim-картами и поддерживает стандарт сотовой связи 2G. Модель BQ 2456 Pocket выполнена в формате раскладушки, при котором кнопки защищены от случайного нажатия. На случай экстренной ситуации предусмотрена кнопка SOS. Сотовый телефон имеет слот для карты памяти microSD и microSDHC. На них можно хранить данные предельным объемом 32 Гб. Для съемки фото и записи видеороликов предусмотрена камера. Съемный аккумулятор емкостью 1000 мА*ч заряжается через кабель с разъемом USB Type-C. На корпусе также есть отдельный вход для подключения наушников.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Камера
да
Bluetooth
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1000
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Страна производитель
Китай
Описание
Черный сотовый телефон BQ 2456 Pocket имеет цветной экран диагональю 2.4", выполненный по технологии IPS. Она обеспечивает корректную передачу оттенков и усиливает глубину черного цвета. Телефон может работать одновременно с двумя физическими sim-картами и поддерживает стандарт сотовой связи 2G. Модель BQ 2456 Pocket выполнена в формате раскладушки, при котором кнопки защищены от случайного нажатия. На случай экстренной ситуации предусмотрена кнопка SOS. Сотовый телефон имеет слот для карты памяти microSD и microSDHC. На них можно хранить данные предельным объемом 32 Гб. Для съемки фото и записи видеороликов предусмотрена камера. Съемный аккумулятор емкостью 1000 мА*ч заряжается через кабель с разъемом USB Type-C. На корпусе также есть отдельный вход для подключения наушников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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