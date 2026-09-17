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Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Red купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Red

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Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Red - фото 1
Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Red - фото 2
Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Red - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сотовый телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Red - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Red - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 190006
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Сотовый телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
8
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1700
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х5
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Red

Кнопочный телефон BQ — это надежное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и функциональность. Этот сотовый телефон оснащен базовыми функциями, которые делают повседневное использование удобным. Устройство поддерживает подключение через Bluetooth, позволяя обмениваться данными между совместимыми устройствами без лишних сложностей. Однако Wi-Fi отсутствует, что подчеркивает основную направленность телефона на традиционное использование. Телефон оборудован аккумулятором типа Li-Ion емкостью 1700 мА·ч, обеспечивающим долгую работу без необходимости частой подзарядки. Вес этого устройства составляет всего 156 г, что делает его легким и удобным в использовании. Экран диагональю 2,8 дюйма с разрешением 320x240 пикселей предлагает четкое изображение, достаточное для отображения основных функций. Отсутствие сенсорного экрана компенсируется простой и интуитивно понятной клавиатурой. У BQ предусмотрена камера, позволяющая делать снимки в нужный момент. Хотя возможности GPS/Глонасс отсутствуют, телефон рассчитан на работу с двумя SIM-картами, что удобно для разделения личных и рабочих контактов. Влагозащищенный корпус в данной модели не предусмотрен, что стоит учитывать при выборе телефона. Однако его прочная конструкция и классический внешний вид делают его отличным вариантом для пользователей, ценящих надежность и традиционный стиль.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Red




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Сотовый телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Развернуть
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
8
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1700
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ — это надежное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и функциональность. Этот сотовый телефон оснащен базовыми функциями, которые делают повседневное использование удобным. Устройство поддерживает подключение через Bluetooth, позволяя обмениваться данными между совместимыми устройствами без лишних сложностей. Однако Wi-Fi отсутствует, что подчеркивает основную направленность телефона на традиционное использование. Телефон оборудован аккумулятором типа Li-Ion емкостью 1700 мА·ч, обеспечивающим долгую работу без необходимости частой подзарядки. Вес этого устройства составляет всего 156 г, что делает его легким и удобным в использовании. Экран диагональю 2,8 дюйма с разрешением 320x240 пикселей предлагает четкое изображение, достаточное для отображения основных функций. Отсутствие сенсорного экрана компенсируется простой и интуитивно понятной клавиатурой. У BQ предусмотрена камера, позволяющая делать снимки в нужный момент. Хотя возможности GPS/Глонасс отсутствуют, телефон рассчитан на работу с двумя SIM-картами, что удобно для разделения личных и рабочих контактов. Влагозащищенный корпус в данной модели не предусмотрен, что стоит учитывать при выборе телефона. Однако его прочная конструкция и классический внешний вид делают его отличным вариантом для пользователей, ценящих надежность и традиционный стиль.
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Отзывы


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