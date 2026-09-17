Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Red
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Red
Кнопочный телефон BQ — это надежное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и функциональность. Этот сотовый телефон оснащен базовыми функциями, которые делают повседневное использование удобным. Устройство поддерживает подключение через Bluetooth, позволяя обмениваться данными между совместимыми устройствами без лишних сложностей. Однако Wi-Fi отсутствует, что подчеркивает основную направленность телефона на традиционное использование. Телефон оборудован аккумулятором типа Li-Ion емкостью 1700 мА·ч, обеспечивающим долгую работу без необходимости частой подзарядки. Вес этого устройства составляет всего 156 г, что делает его легким и удобным в использовании. Экран диагональю 2,8 дюйма с разрешением 320x240 пикселей предлагает четкое изображение, достаточное для отображения основных функций. Отсутствие сенсорного экрана компенсируется простой и интуитивно понятной клавиатурой. У BQ предусмотрена камера, позволяющая делать снимки в нужный момент. Хотя возможности GPS/Глонасс отсутствуют, телефон рассчитан на работу с двумя SIM-картами, что удобно для разделения личных и рабочих контактов. Влагозащищенный корпус в данной модели не предусмотрен, что стоит учитывать при выборе телефона. Однако его прочная конструкция и классический внешний вид делают его отличным вариантом для пользователей, ценящих надежность и традиционный стиль.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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