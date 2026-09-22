Candy Dulfer - The Essential (8719262042070) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Candy Dulfer - The Essential (8719262042070) виниловая пластинка
Сборник The Essential содержит обзор замечательных работ нидерландской саксофонистки и певицы Кэнди Далфер, записанных как сольно, так и в соавторстве с другими музыкантами. Этот двойной альбом из 15 треков включает такие известные композиции, как «Sax-a-Go-Go», «Lily Was Here» и «Saxuality». Лимитированное издание на серебристом виниле со вкладышем. Трудно поверить, что более 35 лет назад Кэнди Далфер впервые привлекла внимание музыкального мира благодаря своему громкому сотрудничеству с Дэйвом Стюартом (над мировым хитом «Lily Was Here») и Принсом. Ироничная фраза Принса «Когда мне нужен саксофон, я зову Кэнди» в его клипе на песню «Partyman» заставила весь мир обратить внимание на молодую, гламурную и талантливую саксофонистку. Кэнди посчастливилось сотрудничать как в студии, так и на сцене с такими известными музыкантами, как Ван Моррисон, Масео Паркер, Шейла Э., Мэвис Стэйплс, Лайонел Ричи, Бейонсе, Pink Floyd, Чака Хан, Арета Франклин и многими другими.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитРок-Острова - Лучшее (4657792368946) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Продано не всЁ (4657819840783) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитИгорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитВалерия - The Best (4657819846204) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в Сплит7Pasa - Солнечное Сплетение (Plerec019) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитI.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPhil Collins - Hello, I Must Be Going! (0081227952099) виниловая...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) вини...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в Сплит8719262024885, Annihilator, Alice In Hell (coloured) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитCooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Brain Salad Surgery (4099964118551) вини...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Candy Dulfer - The Essential (8719262042070) виниловая пластинка