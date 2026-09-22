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Candy Dulfer - The Essential (8719262042070) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Candy Dulfer - The Essential (8719262042070) виниловая пластинка

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Candy Dulfer - The Essential (8719262042070) виниловая пластинка - фото 1
Candy Dulfer - The Essential (8719262042070) виниловая пластинка - фото 2
Candy Dulfer - The Essential (8719262042070) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Candy Dulfer
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Candy Dulfer - The Essential (8719262042070) виниловая пластинка - фото 1
  • Candy Dulfer - The Essential (8719262042070) виниловая пластинка - фото 2
  • Candy Dulfer - The Essential (8719262042070) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729364
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Candy Dulfer
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lily Was Here, Dance Till You Bop, Sax-A-Go-Go, "Pick Up the Pieces, Funkyness, Girls Should Stick Together, So What, Bob S Jazz, 2 Funky, Wake Me When It S Over, Girls Night Out, What Does It Take, I Can T Make You Love Me, For the Love of You, Saxuality
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Candy Dulfer - The Essential (8719262042070) виниловая пластинка

Сборник The Essential содержит обзор замечательных работ нидерландской саксофонистки и певицы Кэнди Далфер, записанных как сольно, так и в соавторстве с другими музыкантами. Этот двойной альбом из 15 треков включает такие известные композиции, как «Sax-a-Go-Go», «Lily Was Here» и «Saxuality». Лимитированное издание на серебристом виниле со вкладышем. Трудно поверить, что более 35 лет назад Кэнди Далфер впервые привлекла внимание музыкального мира благодаря своему громкому сотрудничеству с Дэйвом Стюартом (над мировым хитом «Lily Was Here») и Принсом. Ироничная фраза Принса «Когда мне нужен саксофон, я зову Кэнди» в его клипе на песню «Partyman» заставила весь мир обратить внимание на молодую, гламурную и талантливую саксофонистку. Кэнди посчастливилось сотрудничать как в студии, так и на сцене с такими известными музыкантами, как Ван Моррисон, Масео Паркер, Шейла Э., Мэвис Стэйплс, Лайонел Ричи, Бейонсе, Pink Floyd, Чака Хан, Арета Франклин и многими другими.

Отзывы о товаре Candy Dulfer - The Essential (8719262042070) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Candy Dulfer
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lily Was Here, Dance Till You Bop, Sax-A-Go-Go, "Pick Up the Pieces, Funkyness, Girls Should Stick Together, So What, Bob S Jazz, 2 Funky, Wake Me When It S Over, Girls Night Out, What Does It Take, I Can T Make You Love Me, For the Love of You, Saxuality
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Сборник The Essential содержит обзор замечательных работ нидерландской саксофонистки и певицы Кэнди Далфер, записанных как сольно, так и в соавторстве с другими музыкантами. Этот двойной альбом из 15 треков включает такие известные композиции, как «Sax-a-Go-Go», «Lily Was Here» и «Saxuality». Лимитированное издание на серебристом виниле со вкладышем. Трудно поверить, что более 35 лет назад Кэнди Далфер впервые привлекла внимание музыкального мира благодаря своему громкому сотрудничеству с Дэйвом Стюартом (над мировым хитом «Lily Was Here») и Принсом. Ироничная фраза Принса «Когда мне нужен саксофон, я зову Кэнди» в его клипе на песню «Partyman» заставила весь мир обратить внимание на молодую, гламурную и талантливую саксофонистку. Кэнди посчастливилось сотрудничать как в студии, так и на сцене с такими известными музыкантами, как Ван Моррисон, Масео Паркер, Шейла Э., Мэвис Стэйплс, Лайонел Ричи, Бейонсе, Pink Floyd, Чака Хан, Арета Франклин и многими другими.
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Отзывы


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