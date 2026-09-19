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Selena Gomez - Rare (0602508561733) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Selena Gomez - Rare (0602508561733) виниловая пластинка

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Selena Gomez - Rare (0602508561733) виниловая пластинка - фото 1
Selena Gomez - Rare (0602508561733) виниловая пластинка - фото 2
Selena Gomez - Rare (0602508561733) виниловая пластинка - фото 3
Selena Gomez - Rare (0602508561733) виниловая пластинка - фото 4
Selena Gomez - Rare (0602508561733) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Selena Gomez
Альбом (сингл)
Rare
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Selena Gomez - Rare (0602508561733) виниловая пластинка - фото 1
  • Selena Gomez - Rare (0602508561733) виниловая пластинка - фото 2
  • Selena Gomez - Rare (0602508561733) виниловая пластинка - фото 3
  • Selena Gomez - Rare (0602508561733) виниловая пластинка - фото 4
  • Selena Gomez - Rare (0602508561733) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402132
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602508561733]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Selena Gomez
Альбом (сингл)
Rare
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Rare, Dance Again, Look At Her Now, Lose You To Love Me, Ring, Vulnerable, People You Know, Let Me Get Me, Crowded Room, Kinda Crazy, Fun, Cut You Off, A Sweeter Place
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Selena Gomez - Rare (0602508561733) виниловая пластинка

"Rare" - студийный альбом 2020 года американской поп-исполнительницы Селены Гомес. "Lose You to Love Me" был выпущен как лид-сингл 23 октября 2019 года и возглавил рейтинг Billboard Hot 100, став номером один в США. "Look At Her Now" был выпущен в качестве второго сингла и вошёл в первую 20-ку рейтинга Rolling Stone Top 100 и достигнул 27-го места в Billboard Hot 100. Релиз представлен на черном виниле. Селена Мари Гомес - американская певица и актриса. За роль Алекс Руссо в телесериале "Волшебники из Вэйверли Плэйс" (2007-2012) получила премии Kids’ Choice Awards (2009, 2010, 2011, 2012) и ALMA Award (2009). С 2009 года является вокалисткой поп-рок-группы Selena Gomez & the Scene. В 2012 году коллектив объявил о перерыве в карьере, и Гомес начала сольную карьеру.

Отзывы о товаре Selena Gomez - Rare (0602508561733) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602508561733]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Selena Gomez
Альбом (сингл)
Rare
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Rare, Dance Again, Look At Her Now, Lose You To Love Me, Ring, Vulnerable, People You Know, Let Me Get Me, Crowded Room, Kinda Crazy, Fun, Cut You Off, A Sweeter Place
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Rare" - студийный альбом 2020 года американской поп-исполнительницы Селены Гомес. "Lose You to Love Me" был выпущен как лид-сингл 23 октября 2019 года и возглавил рейтинг Billboard Hot 100, став номером один в США. "Look At Her Now" был выпущен в качестве второго сингла и вошёл в первую 20-ку рейтинга Rolling Stone Top 100 и достигнул 27-го места в Billboard Hot 100. Релиз представлен на черном виниле. Селена Мари Гомес - американская певица и актриса. За роль Алекс Руссо в телесериале "Волшебники из Вэйверли Плэйс" (2007-2012) получила премии Kids’ Choice Awards (2009, 2010, 2011, 2012) и ALMA Award (2009). С 2009 года является вокалисткой поп-рок-группы Selena Gomez & the Scene. В 2012 году коллектив объявил о перерыве в карьере, и Гомес начала сольную карьеру.
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