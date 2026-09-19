Selena Gomez - Rare (0602508561733) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Selena Gomez - Rare (0602508561733) виниловая пластинка
"Rare" - студийный альбом 2020 года американской поп-исполнительницы Селены Гомес. "Lose You to Love Me" был выпущен как лид-сингл 23 октября 2019 года и возглавил рейтинг Billboard Hot 100, став номером один в США. "Look At Her Now" был выпущен в качестве второго сингла и вошёл в первую 20-ку рейтинга Rolling Stone Top 100 и достигнул 27-го места в Billboard Hot 100. Релиз представлен на черном виниле. Селена Мари Гомес - американская певица и актриса. За роль Алекс Руссо в телесериале "Волшебники из Вэйверли Плэйс" (2007-2012) получила премии Kids’ Choice Awards (2009, 2010, 2011, 2012) и ALMA Award (2009). С 2009 года является вокалисткой поп-рок-группы Selena Gomez & the Scene. В 2012 году коллектив объявил о перерыве в карьере, и Гомес начала сольную карьеру.
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