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Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка

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Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка - фото 5
Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Madman Across The Water
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка - фото 5
  • Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402320
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602567487104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Madman Across The Water
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Tiny Dancer, Levon, Razor Face, Madman Across The Water, Indian Sunset, Holiday Inn, Rotten Peaches, All The Nasties, Goodbye
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка

Переиздание на виниле четвертого студийного альбома Элтона Джона "Madman Across The Water", вышедшего в 1971 году. Британский певец, композитор и пианист сэр Элтон Джон является самым успешным рок-музыкантом Великобритании. Продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 млн пластинок, певец оказал огромное влияние на развитие софт-рока. Согласно журналу Rolling Stone Элтон Джон занимает 49 место в списке величайших исполнителей всех времен. Семь альбомов артиста занимали первые места в Billboard 200, 16 его синглов попадали в первую десятку, шесть из них поднимались на первое место. За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. В 1994 году Элтон Джон был введён в Зал Славы Рок-н-ролла.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602567487104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Madman Across The Water
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Tiny Dancer, Levon, Razor Face, Madman Across The Water, Indian Sunset, Holiday Inn, Rotten Peaches, All The Nasties, Goodbye
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на виниле четвертого студийного альбома Элтона Джона "Madman Across The Water", вышедшего в 1971 году. Британский певец, композитор и пианист сэр Элтон Джон является самым успешным рок-музыкантом Великобритании. Продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 млн пластинок, певец оказал огромное влияние на развитие софт-рока. Согласно журналу Rolling Stone Элтон Джон занимает 49 место в списке величайших исполнителей всех времен. Семь альбомов артиста занимали первые места в Billboard 200, 16 его синглов попадали в первую десятку, шесть из них поднимались на первое место. За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. В 1994 году Элтон Джон был введён в Зал Славы Рок-н-ролла.
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