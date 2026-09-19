Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка
Переиздание на виниле четвертого студийного альбома Элтона Джона "Madman Across The Water", вышедшего в 1971 году. Британский певец, композитор и пианист сэр Элтон Джон является самым успешным рок-музыкантом Великобритании. Продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 млн пластинок, певец оказал огромное влияние на развитие софт-рока. Согласно журналу Rolling Stone Элтон Джон занимает 49 место в списке величайших исполнителей всех времен. Семь альбомов артиста занимали первые места в Billboard 200, 16 его синглов попадали в первую десятку, шесть из них поднимались на первое место. За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. В 1994 году Элтон Джон был введён в Зал Славы Рок-н-ролла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитVarious Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитVarious Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (00...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитNorah Jones - I Dream Of Christmas (0602438154425) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 )...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитSantana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитRobbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) винило...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитMuse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитRadiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитMiles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитMariah Carey - Merry Christmas (30th Anniversary) (Zoetrope) (01...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка