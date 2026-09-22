Описание товара Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый

Датчик движения Digma DiSense M1 – это устройство, предназначенное для обнаружения движения внутри помещения или на открытой территории. Работает он просто: когда в поле зрения датчика появляется движущийся объект, датчик реагирует и отправляет сигнал управляющему устройству. Это может быть мгновенное оповещение на смартфон или активация связанного сценария в системе умного дома. Безопасность дома – ваше спокойствие. Дом станет надежной крепостью с датчиком движения DiSense M1 от Digma. Это устройство, совместимое с популярными голосовыми ассистентами Яндекс Алиса, Маруся, Салют, Siri и Google Home, превратит жизнь в комфорт и безопасность. С его помощью вы сможете создать систему умного дома с различными сценариями автоматизации. Например, при срабатывании датчика движения вы можете активировать определенные устройства, такие как умная лампочка, умная розетка или даже телевизор. Все что вам нужно для этого - наличие умного пульта управления и настройка соответствующего сценария в приложении Digma SmartLife. С приложением Digma SmartLife контроль за датчиком становится возможным со смартфона из любой точки мира, где есть интернет. Вы можете даже предоставить совместный доступ к управлению, чтобы усилить защиту жилища. Приложение поддерживается на Android и iOS устройствах. Простота в установке и эксплуатации – одно из преимуществ устройства. Датчик DiSense M1 легко монтируется и не требует специальных навыков для установки. Благодаря подключению по WiFi и автономному питанию от батареек типа AAA, датчик функционирует до 6 месяцев без замены батарей.