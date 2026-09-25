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Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) купить с доставкой в Москве
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Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт)

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Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 1
Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 2
Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 3
Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 4
Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 5
Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 6
Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 7
Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 8
Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 9
Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 10
Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 11
Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 12
Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Мощность
7
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
  • Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 1
  • Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 2
  • Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 3
  • Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 4
  • Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 5
  • Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 6
  • Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 7
  • Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 8
  • Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 9
  • Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 10
  • Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 11
  • Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 12
  • Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728937
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт)
1 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
белый
Комлектация
лампа, документация, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
7
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Совместимо с Android
Да
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
84

Описание товара Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт)

Умная светодиодная лампа Яндекс YNDX-00554 Filament интегрируется в экосистему Яндекса и поддерживает 3 режима свечения – теплый, нейтральный и холодный. Яркость освещения изменяется пользователем. Максимальный световой поток лампы составляет 806 лм. Предельное энергопотребление модели – 7 Вт. Управлять устройством можно с помощью голосового помощника Алиса. Умная светодиодная лампа Яндекс YNDX-00554 Filament устанавливается в люстры и светильники с поддержкой цоколя E27. Срок службы изделия – 15000 ч. Лампа рассчитана на эксплуатацию в широком температурном диапазоне – от -10 до 40 °C. Номинальный диапазон напряжения питания модели – от 220 до 240 В.



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Отзывы о товаре Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт)




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
белый
Комлектация
лампа, документация, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
7
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Совместимо с Android
Да
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Умная светодиодная лампа Яндекс YNDX-00554 Filament интегрируется в экосистему Яндекса и поддерживает 3 режима свечения – теплый, нейтральный и холодный. Яркость освещения изменяется пользователем. Максимальный световой поток лампы составляет 806 лм. Предельное энергопотребление модели – 7 Вт. Управлять устройством можно с помощью голосового помощника Алиса. Умная светодиодная лампа Яндекс YNDX-00554 Filament устанавливается в люстры и светильники с поддержкой цоколя E27. Срок службы изделия – 15000 ч. Лампа рассчитана на эксплуатацию в широком температурном диапазоне – от -10 до 40 °C. Номинальный диапазон напряжения питания модели – от 220 до 240 В.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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