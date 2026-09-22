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Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) купить с доставкой в Москве
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Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт)

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Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 1
Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 2
Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 3
Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 4
Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 5
Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 6
Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 7
Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 8
Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 9
Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 10
Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 11
Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 12
Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 13
Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 14
Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 15
Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
разноцветный
Тип питания
от сети
Мощность
3.7
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
  • Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 1
  • Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 2
  • Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 3
  • Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 4
  • Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 5
  • Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 6
  • Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 7
  • Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 8
  • Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 9
  • Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 10
  • Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 11
  • Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 12
  • Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 13
  • Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 14
  • Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 15
  • Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
999 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728935
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
разноцветный
Комлектация
лампочка, инструкция, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
3.7
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Совместимо с Android
Да
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
146

Описание товара Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт)

6 миллионов оттенков — выберите один из множества оттенков и установите нужную яркость, чтобы создать подходящую атмосферу. Регулировка цветовой температуры — от 2200 до 6500 К. Высокая яркость и диммируемость — яркости 350 лм будет достаточно для акцентирования внимания на любимых предметах. Группирование устройств — изменяйте настройки сразу для множества светильников одним нажатием через приложение. Энергосбережение — пониженное энергопотребление без потери яркости. Удалённое управление — позволит мгновенно включать и гасить свет через приложение Tapo.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
разноцветный
Комлектация
лампочка, инструкция, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
3.7
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Совместимо с Android
Да
Развернуть
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Описание
6 миллионов оттенков — выберите один из множества оттенков и установите нужную яркость, чтобы создать подходящую атмосферу. Регулировка цветовой температуры — от 2200 до 6500 К. Высокая яркость и диммируемость — яркости 350 лм будет достаточно для акцентирования внимания на любимых предметах. Группирование устройств — изменяйте настройки сразу для множества светильников одним нажатием через приложение. Энергосбережение — пониженное энергопотребление без потери яркости. Удалённое управление — позволит мгновенно включать и гасить свет через приложение Tapo.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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