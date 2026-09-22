Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729035
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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Комлектация
выключатель, инструкция, упаковка
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Страна производитель
Китай
Вес, г.
95
Описание товара Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый
Умный выключатель Яндекс YNDX-00534 без нейтрали – однокнопочная модель с матовой лицевой панелью белого цвета и встроенной подсветкой, которая может использоваться для дистанционного управления освещением. Для работы устройства наличие хаба. Выключатель управляется не только при помощи кнопки, но и в мобильном приложении «Дом с Алисой». Также модель поддерживает управление при помощи голосового помощника Алиса. Умный выключатель Яндекс YNDX-00534 с наружным монтажом не требует подключения к электросети и работает от батарейки CR2450.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Яндекс
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Комлектация
выключатель, инструкция, упаковка
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Страна производитель
Китай
Умный выключатель Яндекс YNDX-00534 без нейтрали – однокнопочная модель с матовой лицевой панелью белого цвета и встроенной подсветкой, которая может использоваться для дистанционного управления освещением. Для работы устройства наличие хаба. Выключатель управляется не только при помощи кнопки, но и в мобильном приложении «Дом с Алисой». Также модель поддерживает управление при помощи голосового помощника Алиса. Умный выключатель Яндекс YNDX-00534 с наружным монтажом не требует подключения к электросети и работает от батарейки CR2450.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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