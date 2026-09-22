Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729023
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датчик открытия дверей и окон, руководство пользователя, стикеры для монтажа, упаковка
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Совместимо с Android
Да
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
48
Описание товара Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый
Датчик открытия Яндекс YNDX-00520 уведомит пользователя об открытии двери или окна, после чего экосистема умного дома запустит различные сценарии. К примеру, устройство может оповещать вас о необходимости проветрить комнату, если окна в ней закрыты больше 12 часов. Если связать датчик с умной лампочкой, свет в прихожей будет включаться автоматически каждый раз, когда вы приходите домой. В мобильном приложении можно удаленно проверять статус устройства. Вы сможете убедиться, что не забыли закрыть окно или дверь. Датчик Яндекс YNDX-00520 состоит из двух частей: одна фиксируется на дверном косяке или оконной раме, а другая устанавливается на дверь или створку окна.
датчик открытия дверей и окон, руководство пользователя, стикеры для монтажа, упаковка
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Совместимо с Android
Да
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Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Датчик открытия Яндекс YNDX-00520 уведомит пользователя об открытии двери или окна, после чего экосистема умного дома запустит различные сценарии. К примеру, устройство может оповещать вас о необходимости проветрить комнату, если окна в ней закрыты больше 12 часов. Если связать датчик с умной лампочкой, свет в прихожей будет включаться автоматически каждый раз, когда вы приходите домой. В мобильном приложении можно удаленно проверять статус устройства. Вы сможете убедиться, что не забыли закрыть окно или дверь. Датчик Яндекс YNDX-00520 состоит из двух частей: одна фиксируется на дверном косяке или оконной раме, а другая устанавливается на дверь или створку окна.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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