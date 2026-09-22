Умная светодиодная лента Aqara LED Strip T1 10В 2м (RLS-K01D)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Светильник
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Мощность
10
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Google Ассистент, Siri
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728956
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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип устройства
Светильник
Цвет
белый
Комлектация
светодиодная лента (2 м), блок питания, контроллер, руководство пользователя
Тип питания
от сети
Мощность
10
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Google Ассистент, Siri
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300
Описание товара Умная светодиодная лента Aqara LED Strip T1 10В 2м (RLS-K01D)
Преобразите своё пространство с помощью светодиодной ленты Aqara LED Strip T1! Лента поддерживает функцию «умного дома», позволяя интегрировать освещение в вашу систему и управлять им с лёгкостью. С Aqara LED Strip T1 вы сможете создать идеальное освещение для любого настроения и события. Гибкость ленты позволяет использовать её в самых разных интерьерах и для различных задач — от акцентного освещения до основного. Обновите своё освещение с Aqara LED Strip T1 и наслаждайтесь комфортом и стилем!
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Aqara
Тип устройства
Светильник
Цвет
белый
Комлектация
светодиодная лента (2 м), блок питания, контроллер, руководство пользователя
Тип питания
от сети
Мощность
10
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Google Ассистент, Siri
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
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Страна производитель
Китай
Преобразите своё пространство с помощью светодиодной ленты Aqara LED Strip T1! Лента поддерживает функцию «умного дома», позволяя интегрировать освещение в вашу систему и управлять им с лёгкостью. С Aqara LED Strip T1 вы сможете создать идеальное освещение для любого настроения и события. Гибкость ленты позволяет использовать её в самых разных интерьерах и для различных задач — от акцентного освещения до основного. Обновите своё освещение с Aqara LED Strip T1 и наслаждайтесь комфортом и стилем!
Умная светодиодная лента Aqara LED Strip T1 10В 2м (RLS-K01D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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