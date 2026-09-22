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Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый купить с доставкой в Москве
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Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый

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Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый - фото 1
Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый - фото 2
Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый - фото 3
Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый - фото 4
Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый - фото 5
Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый - фото 6
Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый - фото 7
Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
  • Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый - фото 1
  • Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый - фото 2
  • Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый - фото 3
  • Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый - фото 4
  • Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый - фото 5
  • Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый - фото 6
  • Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый - фото 7
  • Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729032
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Характеристики

Бренд
Aqara
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Комлектация
белые клавиши, документация, комплект винтов, рамка, серые клавиши, упаковка
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
188

Описание товара Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый

Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Aqara
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Комлектация
белые клавиши, документация, комплект винтов, рамка, серые клавиши, упаковка
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Страна производитель
Китай
Описание
Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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