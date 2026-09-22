Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Мотор
Цвет
серый
Тип питания
от сети
Мощность
28
Напряжение
100-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Siri
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729039
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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип устройства
Мотор
Цвет
серый
Комлектация
мотор, руководство пользователя, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
28
Напряжение
100-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Siri
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
скрытый
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1
Описание товара Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D)
С мотором для раздвижных штор Aqara вы сможете управлять шторами в доме при помощи смартфона или автоматических сценариев. Дополнительно предусмотрен механизм ручного управления шторами. Для открытия или закрытия штор вручную достаточно слегка потянуть штору в сторону, и мотор сам откроет или закроет её. Мотор устанавливается на специальный электрокарниз.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Aqara
Тип устройства
Мотор
Цвет
серый
Комлектация
мотор, руководство пользователя, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
28
Напряжение
100-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Siri
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
скрытый
Развернуть
Страна производитель
Китай
С мотором для раздвижных штор Aqara вы сможете управлять шторами в доме при помощи смартфона или автоматических сценариев. Дополнительно предусмотрен механизм ручного управления шторами. Для открытия или закрытия штор вручную достаточно слегка потянуть штору в сторону, и мотор сам откроет или закроет её. Мотор устанавливается на специальный электрокарниз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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