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Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) купить с доставкой в Москве
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Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D)

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Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 1
Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 2
Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 3
Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 4
Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 5
Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 6
Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 7
Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 8
Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 9
Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Центр управления умным домом
Цвет
черный
Тип питания
от сети
Напряжение
48 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi, Zigbee
Ориентация монтажа
скрытый
  • Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 1
  • Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 2
  • Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 3
  • Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 4
  • Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 5
  • Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 6
  • Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 7
  • Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 8
  • Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 9
  • Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729027
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Характеристики

Бренд
Aqara
Тип устройства
Центр управления умным домом
Цвет
черный
Комлектация
центр умного дома, крепление, комплект для монтажа, кабель USB-A/C, руководство пользователя, упаковка
Тип питания
от сети
Напряжение
48 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi, Zigbee
Ориентация монтажа
скрытый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
308

Описание товара Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D)

Центр управления умным домом Aqara M3 объединяет разрозненные устройства в единую, слаженно работающую экосистему. Благодаря поддержке протоколов связи Matter, Thread, Zigbee 3.0, Bluetooth 5.1 и Wi?Fi он собирает в группы технику разных производителей, позволяя ей взаимодействовать без конфликтов и задержек. Устройство выступает в роли центрального узла, через который можно управлять датчиками, лампами, замками, камерами. Все настраивается в едином приложении Aqara Home: достаточно добавить хаб, подключить к нему устройства и задать нужные сценарии. Например, при срабатывании датчика движения может автоматически включиться свет, а при открытии двери – запуститься камера наблюдения. Подключить Aqara M3 можно как по Wi?Fi, так и через Ethernet?порт с поддержкой PoE, а питание осуществляется через Type?C. Компактный корпус (105х105х36.5 мм) легко размещается на столе или крепится на стену.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D)




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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип устройства
Центр управления умным домом
Цвет
черный
Комлектация
центр умного дома, крепление, комплект для монтажа, кабель USB-A/C, руководство пользователя, упаковка
Тип питания
от сети
Напряжение
48 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi, Zigbee
Ориентация монтажа
скрытый
Страна производитель
Китай
Описание
Центр управления умным домом Aqara M3 объединяет разрозненные устройства в единую, слаженно работающую экосистему. Благодаря поддержке протоколов связи Matter, Thread, Zigbee 3.0, Bluetooth 5.1 и Wi?Fi он собирает в группы технику разных производителей, позволяя ей взаимодействовать без конфликтов и задержек. Устройство выступает в роли центрального узла, через который можно управлять датчиками, лампами, замками, камерами. Все настраивается в едином приложении Aqara Home: достаточно добавить хаб, подключить к нему устройства и задать нужные сценарии. Например, при срабатывании датчика движения может автоматически включиться свет, а при открытии двери – запуститься камера наблюдения. Подключить Aqara M3 можно как по Wi?Fi, так и через Ethernet?порт с поддержкой PoE, а питание осуществляется через Type?C. Компактный корпус (105х105х36.5 мм) легко размещается на столе или крепится на стену.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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