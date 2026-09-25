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Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый купить с доставкой в Москве
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Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый

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Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 1
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 2
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 3
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 4
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 5
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 6
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 7
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 8
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 9
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 10
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 11
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 12
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 13
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 14
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 15
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Диммер
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
  • Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 1
  • Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 2
  • Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 3
  • Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 4
  • Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 5
  • Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 6
  • Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 7
  • Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 8
  • Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 9
  • Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 10
  • Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 11
  • Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 12
  • Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 13
  • Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 14
  • Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 15
  • Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 
Начислим 145 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729036
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый
2 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип устройства
Диммер
Цвет
белый
Комлектация
выключатель, комплект винтов, инструкция
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
167

Описание товара Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый

Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип устройства
Диммер
Цвет
белый
Комлектация
выключатель, комплект винтов, инструкция
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Страна производитель
Китай
Описание
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - купить по цене 2490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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