Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Диммер
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
В наличии
Код товара: 729036
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 490 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип устройства
Диммер
Цвет
белый
Комлектация
выключатель, комплект винтов, инструкция
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
167
Описание товара Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Яндекс
Тип устройства
Диммер
Цвет
белый
Комлектация
выключатель, комплект винтов, инструкция
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Страна производитель
Китай
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - купить по цене 2490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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