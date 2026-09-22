Описание товара Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый

«Aqara Presence Sensor FP2» определяет присутствие людей в помещении и их местоположение. В отличие от традиционных датчиков движения, «FP2» способен фиксировать само присутствие человека, делая это с высокой точностью. С помощью «FP2» вы сможете создать автоматизации под свои потребности, например: включить настольную лампу, когда садитесь работать, приглушить свет и включить телевизор, когда вы устраиваетесь смотреть кино, или выключить освещение, когда ложитесь спать. Отслеживание до пяти человек одновременно с сегментированием помещения на зоны до 30 единиц делает его идеальным для использования в семьях или офисах, где необходимо учитывать положение нескольких людей. Датчик способен работать в режиме обнаружения падений, что особенно полезно для ухода за пожилыми людьми или людьми с ограниченными возможностями. Устройство может фиксировать резкие изменения положения человека и активировать заранее заданный сценарий, например, отправить уведомление на ваш смартфон. Переключение между режимами производится в приложении «Aqara Home». Режимы не могут работать одновременно: если включён стандартный режим определяющий пользователей и их местоположение, режим обнаружения падений работать не будет. Встроенный датчик освещенности может автоматически регулировать свет в комнате в зависимости от уровня естественного освещения. Если в помещении в дневное время стало слишком темно (например, из-за пасмурной погоды), датчик может увеличить яркость искусственного освещения. Так ваш дом будет самостоятельно поддерживать комфортное освещение в любое время суток без необходимости вручную включать, отключать или менять яркость светильников.