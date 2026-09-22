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Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый купить с доставкой в Москве
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Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый

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Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 1
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 2
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 3
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 4
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 5
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 6
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 7
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 8
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 9
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 10
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 11
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 12
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 13
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 14
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 15
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 16
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 17
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 18
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 19
Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Мощность
5
Напряжение
5 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
накладной
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 1
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 2
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 3
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 4
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 5
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 6
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 7
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 8
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 9
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 10
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 11
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 12
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 13
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 14
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 15
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 16
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 17
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 18
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 19
  • Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728998
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Характеристики

Бренд
Aqara
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Комлектация
датчик, документация, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
5
Напряжение
5 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
накладной
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
172

Описание товара Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый

«Aqara Presence Sensor FP2» определяет присутствие людей в помещении и их местоположение. В отличие от традиционных датчиков движения, «FP2» способен фиксировать само присутствие человека, делая это с высокой точностью. С помощью «FP2» вы сможете создать автоматизации под свои потребности, например: включить настольную лампу, когда садитесь работать, приглушить свет и включить телевизор, когда вы устраиваетесь смотреть кино, или выключить освещение, когда ложитесь спать. Отслеживание до пяти человек одновременно с сегментированием помещения на зоны до 30 единиц делает его идеальным для использования в семьях или офисах, где необходимо учитывать положение нескольких людей. Датчик способен работать в режиме обнаружения падений, что особенно полезно для ухода за пожилыми людьми или людьми с ограниченными возможностями. Устройство может фиксировать резкие изменения положения человека и активировать заранее заданный сценарий, например, отправить уведомление на ваш смартфон. Переключение между режимами производится в приложении «Aqara Home». Режимы не могут работать одновременно: если включён стандартный режим определяющий пользователей и их местоположение, режим обнаружения падений работать не будет. Встроенный датчик освещенности может автоматически регулировать свет в комнате в зависимости от уровня естественного освещения. Если в помещении в дневное время стало слишком темно (например, из-за пасмурной погоды), датчик может увеличить яркость искусственного освещения. Так ваш дом будет самостоятельно поддерживать комфортное освещение в любое время суток без необходимости вручную включать, отключать или менять яркость светильников.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Датчик движ. Aqara FP2 (PS-S02RU) белый




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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Комлектация
датчик, документация, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
5
Напряжение
5 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
накладной
Датчик движения
Да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
«Aqara Presence Sensor FP2» определяет присутствие людей в помещении и их местоположение. В отличие от традиционных датчиков движения, «FP2» способен фиксировать само присутствие человека, делая это с высокой точностью. С помощью «FP2» вы сможете создать автоматизации под свои потребности, например: включить настольную лампу, когда садитесь работать, приглушить свет и включить телевизор, когда вы устраиваетесь смотреть кино, или выключить освещение, когда ложитесь спать. Отслеживание до пяти человек одновременно с сегментированием помещения на зоны до 30 единиц делает его идеальным для использования в семьях или офисах, где необходимо учитывать положение нескольких людей. Датчик способен работать в режиме обнаружения падений, что особенно полезно для ухода за пожилыми людьми или людьми с ограниченными возможностями. Устройство может фиксировать резкие изменения положения человека и активировать заранее заданный сценарий, например, отправить уведомление на ваш смартфон. Переключение между режимами производится в приложении «Aqara Home». Режимы не могут работать одновременно: если включён стандартный режим определяющий пользователей и их местоположение, режим обнаружения падений работать не будет. Встроенный датчик освещенности может автоматически регулировать свет в комнате в зависимости от уровня естественного освещения. Если в помещении в дневное время стало слишком темно (например, из-за пасмурной погоды), датчик может увеличить яркость искусственного освещения. Так ваш дом будет самостоятельно поддерживать комфортное освещение в любое время суток без необходимости вручную включать, отключать или менять яркость светильников.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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