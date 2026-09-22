Умная лампа Yeelight Essential W1 GU10 4.5Вт 350lm Wi-Fi (упак.:4шт) (YGYC0120005WTEU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Мощность
6
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Alexa, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728936
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Характеристики
Бренд
Yeelight
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
белый
Комлектация
лампочка - 4 шт., документация, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
6
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Alexa, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Совместимо с Android
Да
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300
Описание товара Умная лампа Yeelight Essential W1 GU10 4.5Вт 350lm Wi-Fi (упак.:4шт) (YGYC0120005WTEU)
Комплект умных ламп Yeelight GU10 Smart bulb W1(Dimmable) - упаковка 4 шт. Яркость регулируется. Можно управлять с помощью приложения в любое время и в любом месте. Поддержка интеллектуального взаимодействия. Работает с Alexa, Google Home thing Smartthing. Поддержка нескольких сценариев. Сверхнизкое энергопотребление для создания энергосберегающего освещения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Yeelight
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
белый
Комлектация
лампочка - 4 шт., документация, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
6
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Alexa, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Совместимо с Android
Да
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Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Комплект умных ламп Yeelight GU10 Smart bulb W1(Dimmable) - упаковка 4 шт. Яркость регулируется. Можно управлять с помощью приложения в любое время и в любом месте. Поддержка интеллектуального взаимодействия. Работает с Alexa, Google Home thing Smartthing. Поддержка нескольких сценариев. Сверхнизкое энергопотребление для создания энергосберегающего освещения.
Умная лампа Yeelight Essential W1 GU10 4.5Вт 350lm Wi-Fi (упак.:4шт) (YGYC0120005WTEU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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