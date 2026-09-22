Умный выключатель Digma DiSwitch 3p 3-хкл. универсальный белый (DSW3P)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Мощность
2200
Напряжение
220-240 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
скрытый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729034
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Характеристики
Бренд
Digma
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Комлектация
умный выключатель, крепежный элемент, конденсатор, руководство пользователя, гарантийный талон, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
2200
Напряжение
220-240 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
скрытый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
173
Описание товара Умный выключатель Digma DiSwitch 3p 3-хкл. универсальный белый (DSW3P)
Встраиваемый трёхклавишный сенсорный Wi-Fi выключатель для системы умного дома. Он позволяет управлять освещением как вручную (с помощью сенсорных кнопок на корпусе), так и дистанционно со смартфона.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Digma
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Комлектация
умный выключатель, крепежный элемент, конденсатор, руководство пользователя, гарантийный талон, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
2200
Напряжение
220-240 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
скрытый
Страна производитель
Китай
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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