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Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м купить с доставкой в Москве
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Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м

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Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 1
Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 2
Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 3
Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 4
Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 5
Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 6
Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 7
Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 8
Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 9
Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Светодиодная лента
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Мощность
13.5
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
  • Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 1
  • Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 2
  • Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 3
  • Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 4
  • Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 5
  • Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 6
  • Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 7
  • Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 8
  • Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 9
  • Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 899 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728958
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип устройства
Светодиодная лента
Цвет
белый
Комлектация
Умная светодиодная лента Tapo. Адаптер питания. Контроллер. Краткое руководство по началу работы.
Тип питания
от сети
Мощность
13.5
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
настенно-потолочный
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м

Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 длиной 5 метров создаёт комфортное и стильное освещение в доме. Лента поддерживает регулировку цвета, что помогает создавать нужную атмосферу для отдыха или работы. Яркость подсветки можно изменять, подстраивая свет под свои предпочтения и время суток. Устройство работает через Wi-Fi и управляется с мобильного приложения Tapo на смартфоне. Совместимость с голосовыми помощниками Google Assistant, Алиса и Маруся даёт возможность управлять лентой без рук. Лента интегрируется с экосистемами Google, VK и Яндекс, расширяя возможности умного дома. Рабочий диапазон температур от -15 до +40 градусов обеспечивает стабильную работу в разных условиях. Питание от стандартной сети 220 В и потребляемая мощность 13,5 Вт делают устройство экономичным. В комплект входят адаптер питания и контроллер, что облегчает установку и начало использования.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип устройства
Светодиодная лента
Цвет
белый
Комлектация
Умная светодиодная лента Tapo. Адаптер питания. Контроллер. Краткое руководство по началу работы.
Тип питания
от сети
Мощность
13.5
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
настенно-потолочный
Развернуть
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 длиной 5 метров создаёт комфортное и стильное освещение в доме. Лента поддерживает регулировку цвета, что помогает создавать нужную атмосферу для отдыха или работы. Яркость подсветки можно изменять, подстраивая свет под свои предпочтения и время суток. Устройство работает через Wi-Fi и управляется с мобильного приложения Tapo на смартфоне. Совместимость с голосовыми помощниками Google Assistant, Алиса и Маруся даёт возможность управлять лентой без рук. Лента интегрируется с экосистемами Google, VK и Яндекс, расширяя возможности умного дома. Рабочий диапазон температур от -15 до +40 градусов обеспечивает стабильную работу в разных условиях. Питание от стандартной сети 220 В и потребляемая мощность 13,5 Вт делают устройство экономичным. В комплект входят адаптер питания и контроллер, что облегчает установку и начало использования.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Отзывы


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