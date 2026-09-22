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Характеристики
Тип устройства
Светодиодная лента
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Мощность
13.5
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 899 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728958
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Умная светодиодная лента Tapo. Адаптер питания. Контроллер. Краткое руководство по началу работы.
Тип питания
от сети
Мощность
13.5
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
настенно-потолочный
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300
Описание товара Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м
Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 длиной 5 метров создаёт комфортное и стильное освещение в доме. Лента поддерживает регулировку цвета, что помогает создавать нужную атмосферу для отдыха или работы. Яркость подсветки можно изменять, подстраивая свет под свои предпочтения и время суток. Устройство работает через Wi-Fi и управляется с мобильного приложения Tapo на смартфоне. Совместимость с голосовыми помощниками Google Assistant, Алиса и Маруся даёт возможность управлять лентой без рук. Лента интегрируется с экосистемами Google, VK и Яндекс, расширяя возможности умного дома. Рабочий диапазон температур от -15 до +40 градусов обеспечивает стабильную работу в разных условиях. Питание от стандартной сети 220 В и потребляемая мощность 13,5 Вт делают устройство экономичным. В комплект входят адаптер питания и контроллер, что облегчает установку и начало использования.
Умная светодиодная лента Tapo. Адаптер питания. Контроллер. Краткое руководство по началу работы.
Тип питания
от сети
Мощность
13.5
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
настенно-потолочный
Развернуть
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 длиной 5 метров создаёт комфортное и стильное освещение в доме. Лента поддерживает регулировку цвета, что помогает создавать нужную атмосферу для отдыха или работы. Яркость подсветки можно изменять, подстраивая свет под свои предпочтения и время суток. Устройство работает через Wi-Fi и управляется с мобильного приложения Tapo на смартфоне. Совместимость с голосовыми помощниками Google Assistant, Алиса и Маруся даёт возможность управлять лентой без рук. Лента интегрируется с экосистемами Google, VK и Яндекс, расширяя возможности умного дома. Рабочий диапазон температур от -15 до +40 градусов обеспечивает стабильную работу в разных условиях. Питание от стандартной сети 220 В и потребляемая мощность 13,5 Вт делают устройство экономичным. В комплект входят адаптер питания и контроллер, что облегчает установку и начало использования.
Умная светодиодная лента TP-Link Tapo L900-5 13.5В 5м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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