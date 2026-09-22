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Вызывная панель Optimus DSH-1080_v.1 черный купить с доставкой в Москве
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Вызывная панель Optimus DSH-1080_v.1 черный

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Вызывная панель Optimus DSH-1080_v.1 черный - фото 1
Вызывная панель Optimus DSH-1080_v.1 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Нет
Монтаж
накладной
Разрешение монитора
1920x1080
Общение с посетителем
громкая связь
  • Вызывная панель Optimus DSH-1080_v.1 черный - фото 1
  • Вызывная панель Optimus DSH-1080_v.1 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728968
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Характеристики

Бренд
Optimus
IP домофон
Нет
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Разрешение монитора
1920x1080
Общение с посетителем
громкая связь
Подключение вызывных панелей
4-проводное
PoE
Нет
Релейные выходы
Нет
Питание
DC 12V
Габариты (ШxВxГ)
132x48x18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х2
Вес, г.
390

Описание товара Вызывная панель Optimus DSH-1080_v.1 черный

Устройства данной категории, такие как вызывные панели видеодомофонов, выполняют функцию передачи визуальной и аудиосигналов между посетителем и жильем или офисом. Модель Optimus DSH-1080_v.1 в черном исполнении отличается компактными размерами 132x48x18 мм, что обеспечивает простую интеграцию в различные архитектурные решения без ущерба для эстетики. Корпус выполнен из прочных материалов, устойчивых к внешним воздействиям, что обеспечивает надежную работу при любых погодных условиях. Модель оборудована современным видеопроцессором и, вероятно, обладает хорошими характеристиками видеосъемки и передачи, что важно для точной идентификации посетителей. Конструктивно она подходит для монтажных работ внутри подъездных и входных групп, на воротах и других объектах, где требуется визуальный контроль доступа.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Вызывная панель Optimus DSH-1080_v.1 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Optimus
IP домофон
Нет
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Разрешение монитора
1920x1080
Общение с посетителем
громкая связь
Подключение вызывных панелей
4-проводное
PoE
Нет
Релейные выходы
Нет
Питание
DC 12V
Габариты (ШxВxГ)
132x48x18
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Устройства данной категории, такие как вызывные панели видеодомофонов, выполняют функцию передачи визуальной и аудиосигналов между посетителем и жильем или офисом. Модель Optimus DSH-1080_v.1 в черном исполнении отличается компактными размерами 132x48x18 мм, что обеспечивает простую интеграцию в различные архитектурные решения без ущерба для эстетики. Корпус выполнен из прочных материалов, устойчивых к внешним воздействиям, что обеспечивает надежную работу при любых погодных условиях. Модель оборудована современным видеопроцессором и, вероятно, обладает хорошими характеристиками видеосъемки и передачи, что важно для точной идентификации посетителей. Конструктивно она подходит для монтажных работ внутри подъездных и входных групп, на воротах и других объектах, где требуется визуальный контроль доступа.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Отзывы


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