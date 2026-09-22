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Аудиопанель Fanvil A10 цвет панели: темно-серый купить с доставкой в Москве
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Аудиопанель Fanvil A10 цвет панели: темно-серый

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Аудиопанель Fanvil A10 цвет панели: темно-серый - фото 1
Аудиопанель Fanvil A10 цвет панели: темно-серый - фото 2
Аудиопанель Fanvil A10 цвет панели: темно-серый - фото 3
Аудиопанель Fanvil A10 цвет панели: темно-серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
  • Аудиопанель Fanvil A10 цвет панели: темно-серый - фото 1
  • Аудиопанель Fanvil A10 цвет панели: темно-серый - фото 2
  • Аудиопанель Fanvil A10 цвет панели: темно-серый - фото 3
  • Аудиопанель Fanvil A10 цвет панели: темно-серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728723
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Цвет
серый
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Габариты (ШxВxГ)
105x95x40 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
180

Описание товара Аудиопанель Fanvil A10 цвет панели: темно-серый

Fanvil i10V – компактная IP-вызывная панель для надежного контроля доступа. Это идеальное решение для офисов и жилых помещений благодаря прочному корпусу IP54, обеспечивающему защиту от пыли и брызг, и широкому углу обзора в 110°, позволяющему видеть посетителей без искажений. Поддержка PoE упрощает установку, исключая необходимость в отдельном источнике питания, а встроенный динамик и микрофон с эхоподавлением гарантируют четкую двустороннюю связь. Fanvil i10V обеспечит безопасность и удобство управления доступом.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Аудиопанель Fanvil A10 цвет панели: темно-серый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FANVIL
Цвет
серый
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Габариты (ШxВxГ)
105x95x40 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Fanvil i10V – компактная IP-вызывная панель для надежного контроля доступа. Это идеальное решение для офисов и жилых помещений благодаря прочному корпусу IP54, обеспечивающему защиту от пыли и брызг, и широкому углу обзора в 110°, позволяющему видеть посетителей без искажений. Поддержка PoE упрощает установку, исключая необходимость в отдельном источнике питания, а встроенный динамик и микрофон с эхоподавлением гарантируют четкую двустороннюю связь. Fanvil i10V обеспечит безопасность и удобство управления доступом.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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