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Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый купить с доставкой в Москве
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Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый

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Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 1
Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 2
Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 3
Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 4
Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 5
Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 6
Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 7
Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 8
Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 9
Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 10
Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 11
Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 12
Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
1
  • Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 1
  • Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 2
  • Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 3
  • Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 4
  • Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 5
  • Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 6
  • Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 7
  • Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 8
  • Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 9
  • Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 10
  • Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 11
  • Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 12
  • Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728688
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Характеристики

Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
1
Подключение вызывных панелей
2-проводное
Габариты (ШxВxГ)
280x130x90 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый

Комплект аудиодомофона Tantos TS-203Kit представляет собой стандартный набор, состоящий из внешней вызывной панели в металлическом корпусе и пластиковой, проводной аудиотрубки. Вызывную панель можно устанавливать как накладным, так и врезным способом, все необходимые крепежные элементы входят в комплект поставки. В одну систему можно объединять до трех дополнительных трубок Tantos TS-203HA. Питание аудиотрубки производится от стационарной сети электропитания 220 В, питание вызывной панели - непосредственно от самой трубки.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Аудиотрубка Tantos TS-203 Kit белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
1
Подключение вызывных панелей
2-проводное
Габариты (ШxВxГ)
280x130x90 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект аудиодомофона Tantos TS-203Kit представляет собой стандартный набор, состоящий из внешней вызывной панели в металлическом корпусе и пластиковой, проводной аудиотрубки. Вызывную панель можно устанавливать как накладным, так и врезным способом, все необходимые крепежные элементы входят в комплект поставки. В одну систему можно объединять до трех дополнительных трубок Tantos TS-203HA. Питание аудиотрубки производится от стационарной сети электропитания 220 В, питание вызывной панели - непосредственно от самой трубки.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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