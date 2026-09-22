Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T203L(C) 2.8mm
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T203L(C) 2.8mm
Видеокамера HiWatch — это надежное решение для организации видеонаблюдения на улице. Камера обладает герметичным корпусом купольного типа, выполненным в элегантном белом цвете, что обеспечивает ей степень защиты IP66. Это делает её стойкой к пыли и влаге, позволяя функционировать в широком диапазоне температур от -40 до +60 °С. С разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей на 2 МПикс видеокамера HiWatch обеспечивает четкую и качественную картинку. Наличие функции день/ночь и мощной ИК подсветки гарантирует отличный обзор даже в условиях полной темноты. Цифровой WDR позволяет эффективно работать с перепадами освещения, обеспечивая отличную видимость в контрастных условиях. Питание посредством PoE упрощает процесс установки, снижая количество проводов и время на настройку устройства. С весом всего 0,23 кг, камера HiWatch является легкой, но в то же время прочной, обеспечивая стабильную работу при любых погодных условиях. Это отличное решение для всепогодного уличного наблюдения, предоставляющее надежность и высокое качество изображения.
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