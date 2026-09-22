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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T203L(C) 2.8mm купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T203L(C) 2.8mm

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T203L(C) 2.8mm - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T203L(C) 2.8mm - фото 2
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T203L(C) 2.8mm - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T203L(C) 2.8mm - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T203L(C) 2.8mm - фото 2
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T203L(C) 2.8mm - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728362
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х9
Вес, г.
296

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T203L(C) 2.8mm

Видеокамера HiWatch — это надежное решение для организации видеонаблюдения на улице. Камера обладает герметичным корпусом купольного типа, выполненным в элегантном белом цвете, что обеспечивает ей степень защиты IP66. Это делает её стойкой к пыли и влаге, позволяя функционировать в широком диапазоне температур от -40 до +60 °С. С разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей на 2 МПикс видеокамера HiWatch обеспечивает четкую и качественную картинку. Наличие функции день/ночь и мощной ИК подсветки гарантирует отличный обзор даже в условиях полной темноты. Цифровой WDR позволяет эффективно работать с перепадами освещения, обеспечивая отличную видимость в контрастных условиях. Питание посредством PoE упрощает процесс установки, снижая количество проводов и время на настройку устройства. С весом всего 0,23 кг, камера HiWatch является легкой, но в то же время прочной, обеспечивая стабильную работу при любых погодных условиях. Это отличное решение для всепогодного уличного наблюдения, предоставляющее надежность и высокое качество изображения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T203L(C) 2.8mm




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это надежное решение для организации видеонаблюдения на улице. Камера обладает герметичным корпусом купольного типа, выполненным в элегантном белом цвете, что обеспечивает ей степень защиты IP66. Это делает её стойкой к пыли и влаге, позволяя функционировать в широком диапазоне температур от -40 до +60 °С. С разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей на 2 МПикс видеокамера HiWatch обеспечивает четкую и качественную картинку. Наличие функции день/ночь и мощной ИК подсветки гарантирует отличный обзор даже в условиях полной темноты. Цифровой WDR позволяет эффективно работать с перепадами освещения, обеспечивая отличную видимость в контрастных условиях. Питание посредством PoE упрощает процесс установки, снижая количество проводов и время на настройку устройства. С весом всего 0,23 кг, камера HiWatch является легкой, но в то же время прочной, обеспечивая стабильную работу при любых погодных условиях. Это отличное решение для всепогодного уличного наблюдения, предоставляющее надежность и высокое качество изображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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