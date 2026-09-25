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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2543G2-I 2.8mm купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2543G2-I 2.8mm

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2543G2-I 2.8mm - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2543G2-I 2.8mm - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2543G2-I 2.8mm - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2543G2-I 2.8mm - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2543G2-I 2.8mm - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2543G2-I 2.8mm - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2543G2-I 2.8mm - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2543G2-I 2.8mm - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728253
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х11
Вес, г.
615

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2543G2-I 2.8mm

Мини-PT IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30м и LED-подсветкой до 30м 4Мп построена на матрице 1/2.8” CMOS. Объектив фиксированный 3.6мм. Механический ИК-фильтр. Чувствительность 0.05лк@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 4Мп@25к/с. Видеоаналитика: обнаружение людей, обнаружение транспортных стредств, охрана периметра; интеллектуальная двойная подсветка; Встроенные микрофон+динамик. Защита: IP66, питание: 12В(DC);PoE.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2543G2-I 2.8mm




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Мини-PT IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30м и LED-подсветкой до 30м 4Мп построена на матрице 1/2.8” CMOS. Объектив фиксированный 3.6мм. Механический ИК-фильтр. Чувствительность 0.05лк@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 4Мп@25к/с. Видеоаналитика: обнаружение людей, обнаружение транспортных стредств, охрана периметра; интеллектуальная двойная подсветка; Встроенные микрофон+динамик. Защита: IP66, питание: 12В(DC);PoE.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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