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Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8" CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4 купить с доставкой в Москве
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Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8" CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4

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Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8&quot; CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4 - фото 1
Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8&quot; CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4 - фото 2
Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8&quot; CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4 - фото 3
Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8&quot; CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4 - фото 4
Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8&quot; CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8&quot; CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4 - фото 1
  • Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8&quot; CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4 - фото 2
  • Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8&quot; CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4 - фото 3
  • Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8&quot; CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4 - фото 4
  • Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8&quot; CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 900 руб. 
Начислим 175 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731913
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8" CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4
10 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
стандартная (корпусная)
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8" CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4

Представляем кубическую IP-камеру TRASSIR TR-D7151IR1 — идеальное решение для создания панорамного обзора и надежного контроля в помещениях. Ее компактная и универсальная конструкция позволяет легко разместить устройство на стене или потолке, обеспечивая максимальную гибкость при монтаже. Главной особенностью этой модели является сверхширокий угол обзора, достигающий 180 градусов, благодаря фиксированному объективу с фокусным расстоянием 1.4 мм. Камера охватывает пространство целиком, сводя к минимуму слепые зоны, что делает ее превосходным выбором для наблюдения за небольшими магазинами, офисами, холлами или жилыми комнатами. Вы получаете полную картину происходящего в кадре без необходимости устанавливать несколько устройств. Высокую детализацию изображения гарантирует современная матрица с разрешением 5 мегапикселей, что позволяет камере формировать видео в качестве до 2592 на 1944 пикселей. Четкость картинки достаточна для уверенной идентификации лиц и объектов даже при просмотре записи. Для эффективного сжатия видеопотока без потери качества поддерживаются современные форматы H.264, H.265 и H.265+, что значительно экономит место на карте памяти и в архивном хранилище. Камера продолжает работать безупречно в любое время суток. Встроенная инфракрасная подсветка с дальностью до 10 метров автоматически включается в условиях недостаточной освещенности, обеспечивая черно-белое изображение высокой четкости даже в полной темноте. Для фиксации не только визуальных, но и звуковых событий в устройстве присутствует встроенный микрофон. Питание и передача данных осуществляются по одному кабелю через технологию PoE, что упрощает установку и снижает количество проводов. Также возможно питание от обычной сети. Встроенный детектор движения интеллектуально выделяет в кадре активность, экономя ресурсы памяти и ваше время на просмотре. Запись событий можно сохранять напрямую на карту памяти, что обеспечивает автономность системы. С частотой до 15 кадров в секунду вы получаете плавное и естественное видео, позволяющее комфортно отслеживать динамичные события. Кубическая камера TRASSIR TR-D7151IR1 — это готовый, технологичный и экономичный центр наблюдения для вашей безопасности.

Отзывы о товаре Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8" CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
стандартная (корпусная)
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем кубическую IP-камеру TRASSIR TR-D7151IR1 — идеальное решение для создания панорамного обзора и надежного контроля в помещениях. Ее компактная и универсальная конструкция позволяет легко разместить устройство на стене или потолке, обеспечивая максимальную гибкость при монтаже. Главной особенностью этой модели является сверхширокий угол обзора, достигающий 180 градусов, благодаря фиксированному объективу с фокусным расстоянием 1.4 мм. Камера охватывает пространство целиком, сводя к минимуму слепые зоны, что делает ее превосходным выбором для наблюдения за небольшими магазинами, офисами, холлами или жилыми комнатами. Вы получаете полную картину происходящего в кадре без необходимости устанавливать несколько устройств. Высокую детализацию изображения гарантирует современная матрица с разрешением 5 мегапикселей, что позволяет камере формировать видео в качестве до 2592 на 1944 пикселей. Четкость картинки достаточна для уверенной идентификации лиц и объектов даже при просмотре записи. Для эффективного сжатия видеопотока без потери качества поддерживаются современные форматы H.264, H.265 и H.265+, что значительно экономит место на карте памяти и в архивном хранилище. Камера продолжает работать безупречно в любое время суток. Встроенная инфракрасная подсветка с дальностью до 10 метров автоматически включается в условиях недостаточной освещенности, обеспечивая черно-белое изображение высокой четкости даже в полной темноте. Для фиксации не только визуальных, но и звуковых событий в устройстве присутствует встроенный микрофон. Питание и передача данных осуществляются по одному кабелю через технологию PoE, что упрощает установку и снижает количество проводов. Также возможно питание от обычной сети. Встроенный детектор движения интеллектуально выделяет в кадре активность, экономя ресурсы памяти и ваше время на просмотре. Запись событий можно сохранять напрямую на карту памяти, что обеспечивает автономность системы. С частотой до 15 кадров в секунду вы получаете плавное и естественное видео, позволяющее комфортно отслеживать динамичные события. Кубическая камера TRASSIR TR-D7151IR1 — это готовый, технологичный и экономичный центр наблюдения для вашей безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Компактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матрица 1/2.8" CMOS, разрешение 5Мп Trassir TR-D7151IR1 1.4 - по цене 10900 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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