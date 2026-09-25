Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2
Видеокамера Tiandy – это надежное и высокотехнологичное решение для уличного видеонаблюдения. Элегантный цилиндрический корпус белого цвета гармонично вписывается в любое внешнее окружение, предоставляя не только функциональность, но и эстетичность. Оснащенная 2-мегапиксельной матрицей, камера передает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает высокое качество видео в любых условиях. Устройство предназначено для работы в широком диапазоне температур от -40 до +60 °С, а степень защиты IP67 гарантирует полную герметичность и защиту от пыли и влаги, что делает камеру идеальной для наружного использования. Интегрированный микрофон расширяет возможности записи, позволяя фиксировать не только визуальную, но и аудиоинформацию, что существенно повышает уровень безопасности. Камера оборудована инфракрасной подсветкой, обеспечивающей отличное качество записи в темное время суток, а функция день/ночь автоматически адаптирует устройство к изменяющимся условиям освещения. Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) позволяет избежать проблем с балансировкой света и тени, и обеспечивает полноту восприятия изображения в условиях контрастного освещения. Поддержка карт памяти объемом до 512 ГБ способствует долговременной записи, а наличие порта RJ-45 позволяет интегрировать камеру в сеть для удаленного управления и мониторинга. Видеокамера Tiandy представляет собой универсальное решение, сочетающее в себе современный дизайн, надежность и передовые технологии в области видеонаблюдения.
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