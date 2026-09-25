Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм
Видеокамера HIKVISION представляет собой надежное решение для видеонаблюдения на открытых пространствах, обеспечивая высокое качество изображения и долговечность в любых погодных условиях. Эта уличная камера выполнена в стильном белом цилиндрическом корпусе и обладает степенью защиты IP67, что гарантирует её устойчивость к пыли и влаге. Камера оснащена матрицей с разрешением 4 мегапикселя, что позволяет получать четкое и детализированное изображение с максимальным разрешением 2688x1520 пикселей. Аппаратный WDR (Широкий Динамический Диапазон) обеспечивает отличную видимость даже в условиях сложного освещения, а функция день/ночь и ИК-подсветка дают возможность вести мониторинг в темное время суток. Для записи и хранения информации камера поддерживает карты памяти microSD объемом до 256 ГБ. Наличие порта RJ-45 позволяет интегрировать устройство в существующую сеть видеонаблюдения. Широкий рабочий диапазон температур от -40 до +60 °С позволяет использовать эту камеру в различных климатических условиях, обеспечивая надежную защиту вашего объекта круглосуточно и в любое время года. Видеокамера HIKVISION будет идеальным выбором для тех, кто ищет баланс между качеством, функциональностью и надежностью.
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